Politiche di genere e inclusione: al teatro comunale di Ventimiglia gli studenti del 'Fermi Polo Montale' portano in scena "Città mia" (Foto e video)

Politiche di genere e inclusione al centro della rassegna 'Città mia', andata in scena venerdì al teatro comunale di Ventimiglia.

Gli studenti dell’istituto “Fermi Polo Montale” di Ventimiglia hanno dapprima rappresentato lo spettacolo “Passavo di qua”, dedicato agli scrittori celebri in transito nella città di confine, scritto e diretto da Davide Barella, poi i ragazzi del gruppo musicale FPM hanno tenuto un concerto di “Canzoni contro la violenza”, diretti da Peppe Barbera e Luca Schiappacasse. In mezzo sono stati presentati il progetto multimediale interattivo multidisciplinare che ha dato il titolo alla kermesse, “Città mia”, realizzato dagli studenti dell’Istituto Professionale Quadriennale per il Commercio web community manager, teso a illustrare percorsi turistici, artistici e ambientali della città, il video ”Ventimiglia nel futuro vista dai ragazzi”, realizzato dagli studenti del plesso di Bordighera “Eugenio Montale”, diretti dai docenti Massimiliano Fierro e Luciana Nattivi. A margine sono state consegnate delle borse di studio, offerte da Fidapa Porta d’Italia e MCD, Marina Corporation Developement. È stata anche presentata la mostra fotografica “Me myself and I” che verrà inaugurata il 10 giugno, e si potrà ammirare fino al 18, presso il chiostro della chiesa di Sant’Agostino, a cura di Beatrice Piantanida con Fabio Vassallo e Davide Barella, che prevede istallazioni artistiche e riflessioni sull’identità dei ragazzi nel contesto in cui vivono.

Un contenitore realizzato con il patrocinio e il contributo del comune di Ventimiglia, Assessorato all’istruzione, alle politiche giovanili, di inclusione e di genere in cui i ragazzi, guidati dai loro insegnanti, hanno potuto dare grande dimostrazione di capacità, affidabilità e talento in diverse discipline artistiche e didattiche. "Uno spettacolo che si è articolato in diverse parti tra cui un concerto sulle politiche di genere e contro la violenza" - dice l'assessore Milena Raco - "Uno spettacolo frutto di un progetto finanziato sotto le politiche giovanili nelle quali quest'anno abbbiamo deciso di investire 100mila euro. Si tratta di un patrimonio culturale e turistico che poi rimarrà alla città di Ventimiglia in quattro lingue: italiano, francese, inglese e russo. Un lavoro preparato e portato a termine dall'istituto Fermi Polo Montale. Io credo nei ragazzi e in questo progetto importantissimo. Desidero ringraziare l'Amministrazione comunale che ha deciso di sposare questo progetto insieme a me".

Le due repliche della manifestazione, tenute al mattino per le scuole e alla sera per la cittadinanza, hanno avuto un grandissimo successo di pubblico e di critica. Ha preso parte alla manifestazione anche l’assessore Milena Raco, co-conduttrice del programma, che ha poi lanciato alcuni progetti artistici e didattici che prevederanno una collaborazione con il 'Fermi Polo Montale' nei prossimi anni.