Attività all’aria aperta e valorizzazione del territorio, Festivalle anima Molini di Triora (Foto e video)

Attività all’aria aperta e valorizzazione del territorio. Festivalle anima Molini di Triora.

Tante persone hanno, infatti, partecipato alle attività proposte nella giornata di ieri e di oggi. Grandi e piccini ieri hanno potuto fare escursioni con una guida del Parco Alpi Liguri, scoprire Animal Flow con Paolo Tazzer, fare Treeclimbing – attività e giochi a tema, avvicinarsi ai rapaci con l'Associazione Terra di Confine, 'Find your relax' con Tamayoga Asd, partecipare “A tutto campo”, attività sportive e motorie con l’Associazione Polisportiva Gli Integrabili e a cura di ALA Sanremo e Molini MTB, scoprire slackline con Slackline Liguria, partecipare alla tavola rotonda 'Pedalando sui percorsi di Rivieralp sulle Alpi del Mediterraneo' con Giorgio Rocca, incontrare l'Associazione Polisportiva Gli Integrabili e l’atleta Marco Orengo, vedere l'ambassador Ash Smith “Stone King Rally” intervistato da Sven Martin e l'ambassador Harald Philippe, vedere la proiezione in anteprima del film “UPcycling”, ascoltare live le band “Claynuts” e “Lhi Balhos”.

Oggi, invece, i presenti hanno potuto fare il saluto al sole con FranciYOGA, fare Shuttle Mountain Bike con Molini MTB, E-Bike Tour con ATIPICO, Quad Experience con Local Hub, Canyoning con Canyoning Liguria, arrampicata con ALA Sanremo, cerchi acrobatici e prove con Soana Grimaldi, escursioni con guide del Parco Alpi Liguri, scoprire gli impollinatori con l'escursione naturalistica di Anna Flumiani Gea e il dottor Elia Rodi, partecipare a “Risveglia la tua energia” con Tamayoga Asd, scoprire la slackline con l'introduzione e la dimostrazione di atleti internazionali con Slackline Liguria e fare le prove Talaria con Demel Talaria Imperia. Inoltre, vi sono anche giochi per bambini, BMX Freestyle Show con Rad School, ALA Climbing Games – inizio sfide in palestra, Splashline Slackline al fiume con Slackline Liguria, Shuttle Mountain Bike con Molini MTB, “Cammin sognando”, escursione naturalistica con Anna Flumiani Gea e il dottor Federico Lupi, Yoga dolce con FranciYOGA, Yoga bimbi, Trail Running Experience a cura di ProSanPietro e Naturun, Flyfishing Show con H20 Magazine / FIPSAS, Treeclimbing Show, Festivalle Happy Hour Flybeer, Beer pong e altro con Backcountry, Climbing Games con ALA Sanremo, BMX Freestyle Show con Rad School, esibizioni live delle band “Mr. Genca” e “Big G & Funky Fellas”.

Domani, sarà l'ultimo giorno per poter conoscere e sperimentare le diverse attività in programma che conciliano sport, divertimento, cultura e cura del territorio.