Antiqua 2026 torna a Riva Ligure con “Musica e Spiritualità nel Barocco Europeo” all'Oratorio di San Giovanni Battista (Foto)

Il 6 agosto, alle 21.30, Antiqua, la stagione di musica antica proposta dall’Accademia del Ricercare e che quest’anno si intitola “Dove il tempo si fa musica e la memoria diventa emozione”, torna a Riva Ligure, nell’imperiese, presso l’Oratorio di San Giovanni Battista in Via Nino Bixio, 59.
L’appuntamento estivo con la musica antica consolida anche in questa estate il legame con Riva Ligure, comune che grazie all'intraprendenza dell'Amministrazione, nella figura dell'assessore Francesco Benza, è tra i pochi comuni della Riviera che riesce a coniugare concerti di musica colta con appuntamenti letterari e intrattenimenti musicali per tutti i turisti.
L’oratorio si presenta con la sua facciata semplice vicino alla piazza ed alla chiesa parrocchiale, con un piccolo sagrato. La decorazione della volta risulta chiara con San Maurizio al centro della navata, titolare della parrocchia, e l’Immacolata nella volta del presbiterio. San Giovanni Battista è invece titolare della confraternita che prende possesso infine dell’oratorio. La costruzione dell’oratorio attuale risale al pieno Seicento. Per i fedeli il fulcro visivo si materializza nell’antico crocifisso quattrocentesco.
L’Accademia del Ricercare proporrà:
“Musica e Spiritualità nel Barocco Europeo”
Ingresso gratuito.
Per informazioni o prenotazioni scrivere a segreteria@accademiadelricercare.com o accademiadelricercare@gmail.com oppure consultare il sito web https://accademiadelricercare.com/.
I concerti di Antiqua 2026 sono accompagnati da un piccolo allestimento d’arte realizzato dall’Associazione “La Voce dei Venti” (https://lavocedeiventi.com/).
Interpreti:
Lorenzo Cavasanti – Luisa Busca, flauti
Yayoi Masuda – Efix Puleo, violini
Elena Saccomandi, viola
Lorenzo Fantinuoli, violoncello
Laura La Vecchia, tiorba
Claudia Ferrero, clavicembalo