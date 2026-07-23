Sanremo, piazza Nota si anima con i laboratori per bambini: successo per "Le voci del mare", ecco i prossimi appuntamenti

Prosegue con un'ottima partecipazione il calendario estivo "La piazza in gioco. Storie, arte e giochi in piazza Nota", la rassegna dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie promossa dall'assessorato alla cultura del Comune di Sanremo. Ieri sera piazza Nota ha ospitato il laboratorio artistico "Le voci del mare", rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni, che ha richiamato ancora una volta numerose famiglie, confermando il successo dell'iniziativa e l'interesse per un programma pensato per coniugare creatività, gioco e momenti di condivisione nel cuore della città.

L'iniziativa proseguirà già questa sera con il torneo di pallapugno giovanile, mentre domani, alle 21.00, sarà la volta dello spettacolo teatrale "Valda, venditrice di sogni", proposto dalla compagnia Talea. Un appuntamento che arricchisce ulteriormente il calendario estivo di piazza Nota, offrendo ai bambini e ai loro accompagnatori un'occasione per trascorrere una serata all'insegna della fantasia e dell'intrattenimento.

Il successivo laboratorio dedicato ai più piccoli è invece in programma mercoledì 29 luglio, quando protagonisti saranno i giochi di archeologia, un'attività pensata per avvicinare i bambini alla scoperta del passato attraverso il divertimento e la sperimentazione. L'intero progetto continua così a trasformare piazza Nota in uno spazio di incontro, cultura e socialità, con appuntamenti capaci di coinvolgere famiglie e giovani partecipanti durante tutta l'estate.

La partecipazione a tutte le iniziative è gratuita, ma è richiesta la prenotazione. È possibile iscriversi telefonando al numero 333 3787365, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, oppure inviando una mail all'indirizzo cultura@comune.sanremo.im.it. Un'opportunità che continua a riscuotere apprezzamento e che, visto il numero di adesioni registrato finora, si conferma tra gli appuntamenti più partecipati dell'estate sanremese dedicata ai bambini.