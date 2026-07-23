Tuffo nel passato, "Congiure e tradimenti nella Contea di Ventimiglia" sarà il tema dell'Agosto Medievale 2026 (Foto e video)

"Congiure e tradimenti nella Contea di Ventimiglia" sarà il tema dell'Agosto Medievale 2026, che andrà in scena dal 30 luglio al 10 agosto.





"Abbiamo cercato di fare una rotazione dei quartieri per l'Asteludo e i giochi storici. Quest'anno abbiamo deciso di farli al Borgo con adeguate pavimentazioni e illuminazioni" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Garantirà un successo ulteriore alla manifestazione. L'intento è creare quel senso di vivacità turistica a Ventimiglia".

"Siamo giunti alla 51esima edizione" - afferma l'assessore Tiziana Faedda - "Ringrazio gli organizzatori e i sestieri perché senza di loro non ci sarebbe tutta questa storia, sono loro che rendono veramente unico questo evento. La 51esima edizione prenderà il via giovedì 30 luglio e terminerà il 10 agosto".

"L’Agosto Medievale rappresenta molto più di una rievocazione storica: è una manifestazione che custodisce e valorizza l’identità più autentica di Ventimiglia, raccontandone la storia, le tradizioni e il profondo legame con il suo territorio" - dichiara in un videomessaggio l'assessore regionale Luca Lombardi -"Le tradizioni, quando sono vissute con passione da un’intera comunità, non guardano soltanto al passato: diventano una leva per il futuro, capace di attrarre visitatori, sostenere l’economia locale e promuovere un turismo sempre più autentico, esperienziale e di qualità. È proprio questa la direzione in cui Regione Liguria vuole continuare a investire: valorizzare gli eventi che raccontano l’anima dei nostri territori e ne rafforzano l’attrattività durante tutto l’anno. Non è un caso che l’Agosto Medievale abbia partecipato anche al bando regionale dedicato agli Eventi Storici Tradizionali, pensato per sostenere i comuni che scelgono di investire nelle proprie tradizioni come elemento distintivo dell’offerta turistica. Un sentito ringraziamento va agli organizzatori, ai sestieri, ai figuranti, ai volontari e a tutti coloro che, con passione e dedizione, rendono possibile una manifestazione che negli anni è diventata un simbolo di Ventimiglia e un appuntamento di rilievo per l’intera Liguria".

"Il tema scelto è Congiure e tradimenti nella Contea di Ventimiglia" - svela Antonella Didonè, vicepresidente dell'Ente Agosto Medievale - "Un'edizione che ci porterà a riscoprire una delle pagine più affascinanti, complesse e drammatiche della storia del nostro territorio. Ogni anno si sceglie un argomento che permetta non solo di rievocare il passato ma anche di raccontarlo in modo coinvolgente e rigoroso. Questa volta si è voluto puntare l'attenzione sulle vicende che hanno segnato la vita politica della contea, un periodo in cui il potere era spesso conquistato o difeso attraverso alleanze, tradimenti e congiure. Il cuore della rievocazione sarà rappresentato da sei grandi quadri storici, ciascuno curato da uno dei nostri Sestieri, che trasformeranno il centro storico in un autentico palcoscenico medievale. Il Sestiere Marina metterà in scena 'Il tradimento di Filippo Maria Visconti' (1418), dedicato alla tragica vicenda dì Beatrice Lascaris di Tenda, vittima di uno dei più celebri tradimenti del Quattrocento. Il Sestiere Burgu proporrà 'I giochi di potere di Giovanni I Grimaldi' (1439), raccontando gli intrighi politici e le difficili scelte che caratterizzarono il suo governo. Il Sestiere Ciassa ricostruirà 'La cospirazione di Pomellina Fregoso' (1457), una vicenda che dimostra come l'ambizione potesse arrivare persino a dividere una famiglia. Il Sestiere Cuventu porterà in scena 'Il complotto dei Lascaris di Briga, Lamberto Grimaldi e Ludovico di Savoia' (1475), uno dei momenti più delicati della storia della contea, dove interessi dinastici e politici si intrecciano. Il Sestiere Auriveu rappresenterà 'Il fratricidio di Luciano Grimaldi' (1505), un episodio drammatico che racconta come le lotte per il potere potessero spezzare anche i legami di sangue. Infine, il Sestiere Campu metterà in scena 'La congiura di Andrea e Bartolomeo Doria" (1523), che conclude idealmente questo percorso storico mostrando gli ultimi grandi conflitti che coinvolsero la Contea di Ventimiglia. Questi sei quadri non saranno soltanto delle rappresentazioni teatrali ma vere e proprie ricostruzioni storiche, realizzate grazie al lavoro e alla passione dei Sestieri, che ogni anno contribuiscono in modo determinante al successo dell'Agosto Medievale con costumi, scenografie e interpretazioni sempre più accurate. L'Agosto Medievale vuole essere proprio questo: non soltanto una festa ma un'occasione per valorizzare il nostro patrimonio storico e culturale, trasformando il centro storico in un luogo dove la storia prende vita attraverso spettacoli, ricostruzioni, musica, animazione e divulgazione. Crediamo che conoscere il nostro passato significhi comprendere meglio la nostra identità. Per questo motivo la rievocazione storica diventa uno strumento importante di promozione culturale e turistica, capace di coinvolgere cittadini, visitatori, famiglie e giovani, facendo riscoprire la ricchezza della storia di Ventimiglia. Questa edizione sarà resa possibile grazie alla collaborazione delle istituzioni, dei sestieri, dei gruppi storici, dei volontari e di tutti coloro che, con passione e competenza, lavorano affinché l'Agosto Medievale continui a crescere e a rappresentare un appuntamento di riferimento nel panorama delle rievocazioni storiche. Siamo certi che il tema scelto saprà incuriosire il pubblico e offrire una chiave di lettura nuova della storia della Contea di Ventimiglia facendo rivivere personaggi e avvenimenti che meritano di essere conosciuti e ricordati. Vi invitiamo, quindi, a partecipare all'Agosto Medievale 2026, per vivere insieme un viaggio nella storia della nostra città tra intrighi, congiure, tradimenti e grandi protagonisti che hanno segnato il destino della Contea di Ventimiglia".

"Il tema dell'edizione 2026 dell'Agosto Medievale fa da filo conduttore all'intera manifestazione: da esso prendono vita le sei ambientazioni realizzate dai Sestieri, che offriranno al pubblico altrettanti spaccati della vita della Contea di Ventimiglia. Lo stesso tema dà ispirazione anche per la realizzazione del Palio Marinaro, dipinto quest'anno dall'artista Cony Shesson" - fa sapere il presidente dell'Ente Agosto Medievale Piero Fusco - "Sì comincia giovedì 30 luglio, nel centro storico, con la tradizionale Serata della Permissione. Il corteo storico, come da consuetudine, vedrà la partecipazione del Sindaco e dell'Assessore in abito storico. In Cattedrale si svolgeranno l'Offerta del Cero e la Benedizione del Palio mentre dal terrazzo dei carabinieri avverrà la richiesta ufficiale della Permissione. A seguire ci sarà il Saggio dei Giovani Alfieri e Musici delle Scuole di Sestiere. Dopo un giorno di pausa entreremo nel vivo delle competizioni. Sabato 1° agosto, in piazza Costituente, si terrà l'Asteludo mentre domenica 2 agosto sarà la volta dei Giochi Storici. Qui ci sarà la novità di quest'anno che arricchirà ulteriormente il programma delle sfide, il debutto del tiro alla fune femminile. Arriviamo poi al cuore culturale della manifestazione, con le serate del 7 e 8 agosto, dedicate alle ambientazioni storiche. I sei Sestieri racconteranno episodi e momenti di vita della Contea di Ventimiglia attraverso rappresentazioni curate nei minimi dettagli. Il Sestiere Auriveu sarà in piazza Colletta; il Burgu in piazza San Giovanni; Campu in piazza Rocchetta; Ciassa nel vico Saonese; Cuventu in piazza delle Erbe mentre Marina in salita Monsignor Daffra. In queste serate ad animare il percorso ci saranno musici, giullari, i banchi della Corporazione, le taverne e per i più piccoli e non solo, in piazza della Cattedrale, ci sarà l'accampamento dei rapaci e i giochi di una volta. La manifestazione proseguirà domenica 9 agosto con la Regata Storica, con partenza alle 18, e la consegna del Palio Marinaro al vincitore. Dalle 19 il centro storico tornerà ad animarsi con la Notte del Corsaro Nero e della Corporazione de li Mercanti Erranti, tra spettacoli di musici e giullari, botteghe medievali, taverne e le attività dedicate ai bambini con l'accampamento dei rapaci e i giochi tradizionali. Infine, lunedì 10 agosto, si concluderà l'Agosto Medievale con il grande Corteo Storico e le premiazioni finali, momento culminante della manifestazione. Anche in questa serata saranno presenti i banchi della Corporazione e le taverne, per accompagnare il pubblico fino alla conclusione della festa. Vi aspettiamo numerosi per passare insieme questa edizione dell'Agosto Medievale, un appuntamento che, anno dopo anno, continua a valorizzare la storia, la cultura e le tradizioni della nostra città. Un risultato reso possibile dal prezioso lavoro che l’Ente Agosto Medievale porta avanti durante tutto l’anno, grazie al sostegno dell'Amministrazione comunale e al contributo di tutti coloro che con impegno e passione, rendono possibile la realizzazione di questa manifestazione".