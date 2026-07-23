Vallecrosia, il Coro Troubar Clair celebra 40 anni con "Migrazioni Musicali" nel giardino della Casa Valdese

Prosegue la terza edizione della rassegna "Tesori di Ponente", il ciclo di appuntamenti dedicato alla scoperta delle realtà associative e culturali dell'estremo ponente ligure. Venerdì 24 luglio il giardino della Casa Valdese di Vallecrosia ospiterà una serata all'insegna della musica e della cultura con il concerto "Migrazioni Musicali" - Polifonie per 60 corde vocali dal Rinascimento all'altro ieri, proposto dall'associazione e Coro Troubar Clair. L'appuntamento prenderà il via alle 21 in via Colonnello Aprosio 255 e rappresenterà uno dei momenti più significativi del cartellone estivo della rassegna.

La serata sarà anche un'importante occasione per celebrare i quarant'anni di attività del Coro Troubar Clair, fondato nel 1986 e protagonista di un lungo percorso artistico che lo ha reso una delle realtà corali più conosciute del territorio. Il concerto proporrà un itinerario musicale capace di intrecciare epoche, linguaggi e tradizioni differenti, costruendo un dialogo tra cultura colta e patrimonio popolare. Il pubblico potrà così ascoltare un repertorio che spazierà dalla polifonia sacra alla musica rinascimentale, passando per composizioni contemporanee fino ad arrivare al canto popolare, in un percorso pensato per raccontare le "migrazioni" della musica attraverso i secoli.

L'iniziativa conferma la volontà della rassegna "Tesori di Ponente" di valorizzare non solo i luoghi più suggestivi del territorio, ma anche le associazioni che, con il loro impegno, contribuiscono a mantenerne viva l'identità culturale. La cornice del giardino della Casa Valdese offrirà un'atmosfera particolarmente adatta ad accogliere una proposta artistica che unisce ricerca musicale, tradizione e condivisione, offrendo al pubblico una serata dedicata all'ascolto e alla scoperta.