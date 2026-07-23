Gli Spiazzati tornano a Ponente con "Spiazzati Channel", uno spettacolo tra teatro, musica e satira sulla società

Gli Spiazzati tornano a calcare le scene del Ponente ligure con "Spiazzati Channel", il nuovo spettacolo diretto e interpretato, con la partecipazione straordinaria, da Alessandro Bergallo. Una produzione che si propone di esplorare il concetto personale di televisione attraverso una formula originale e fuori dagli schemi, capace di abbattere l'idea stessa di format tradizionale. Il risultato è uno spettacolo che si presenta come uno "zapping esistenziale", nel quale situazioni, personaggi e linguaggi differenti si susseguono senza soluzione di continuità, accompagnando il pubblico in un viaggio ironico e surreale.

Sul palco si alternano figure e immagini che oscillano costantemente tra comicità e inquietudine. Tra queste, una maschera neutra alle prese con una crisi esistenziale, teleconduttori reduci da un improbabile rebound da psicofarmaci, una canzone per bambini tanto leggiadra quanto agghiacciante e una serie di situazioni che affrontano temi delicati e controversi. Non manca neppure la provocatoria ricerca della verità sulla perversione, né il racconto della ragazza che, secondo la narrazione proposta dagli autori, "se l'è andata a cercare". Un insieme di quadri che punta a stimolare riflessioni senza rinunciare all'intrattenimento.

"Spiazzati Channel" unisce sullo stesso palco generazioni differenti, dai boomer ai post-millennials, in un dialogo continuo che attraversa cabaret, teatro, musica e stand-up comedy corale. Lo spettacolo affronta questioni universali e temi di stretta attualità, alternando registri e linguaggi in una struttura in costante movimento. L'obiettivo è quello di raccontare la realtà contemporanea attraverso la lente della fantasia, senza perdere di vista la ricerca di una verità condivisa. Un esperimento artistico che promette di sorprendere il pubblico e di offrire spunti di riflessione grazie a una proposta originale e volutamente spiazzante.