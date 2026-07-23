Ventimiglia, foto e musica: percorso sonoro dedicato alla mostra 'Sotto Sopra' a Cala del Forte (Foto)

Tra due mondi. Un percorso sonoro, dedicato alla mostra fotografica "Sotto Sopra" a cura di Luca Coltri e Saverio Chiappalone, con la pianista danese Elisabeth Nielsen e musiche di Bosso, Poleva ed Einaudi verrà proposto venerdì 24 luglio alle 20 al porto Cala del Forte a Ventimiglia.
Un'occasione unica per scoprire le bellezze della costa ventimigliese e le meraviglie sommerse dei suoi fondali in un clima magico.
"E' un'esperienza unica e magica da non perdere" - dicono gli organizzatori - "Vi aspettiamo".