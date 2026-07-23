Ospedaletti in Classica, il 30 luglio all'Auditorium Comunale il "Concerto dei Tre Tenori": ingresso libero e grandi emozioni

Prosegue il percorso della seconda edizione di "Ospedaletti in Classica", la rassegna che porta la grande musica nel ponente ligure. Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 30 luglio, quando l'Auditorium Comunale di Ospedaletti ospiterà il "Concerto dei Tre Tenori", una serata organizzata dall'associazione culturale Ars Longa in collaborazione con MusicOperArtist. L'evento prenderà il via alle 21.30 e sarà a ingresso libero, confermando la volontà degli organizzatori di rendere accessibili al pubblico spettacoli di alto livello senza necessità di prenotazione.

Sul palco saliranno tre apprezzate voci del panorama lirico, Alessandro Fantoni, Rino Matafù e Manuel Pierattelli, protagonisti di un programma che accompagnerà gli spettatori in un viaggio attraverso alcune delle pagine più celebri del repertorio operistico. Ad arricchire la serata sarà il suono dell'Electone del M° Stéphane Eliot, uno strumento capace di riprodurre le sonorità di un'intera orchestra sinfonica e di offrire un accompagnamento coinvolgente ai cantanti. A presentare il concerto sarà il M° Andrea Elena.

Il programma alternerà arie d'opera e duetti firmati da Verdi e Puccini a un'ampia selezione delle più amate canzoni napoletane, proponendo un percorso musicale ricco di suggestioni e di forte impatto emotivo. La cornice dell'Auditorium Comunale contribuirà a rendere ancora più coinvolgente una serata che si inserisce nel calendario di una manifestazione nata con l'obiettivo di diffondere la musica classica e lirica sul territorio, proponendo appuntamenti di qualità aperti a tutti.

Considerata la grande affluenza prevista, gli organizzatori consigliano al pubblico di raggiungere l'Auditorium con un certo anticipo per poter prendere posto e assistere allo spettacolo fin dai primi istanti. Non è prevista la prenotazione, mentre l'ingresso resterà libero fino a esaurimento dei posti disponibili.