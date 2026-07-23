“Bordighera un Mare di Sapori” torna sul Lungomare Argentina: undicesima edizione con i protagonisti della ristorazione locale

Bordighera torna a fare da cornice a uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi dell’estate ligure: “Bordighera un Mare di Sapori”, che si svolgerà il 27-28-29 luglio prossimi e che ha raccolto una trentina di adesioni fra ristoranti, bistrot, bar, stabilimenti balneari e pasticcerie.

L’evento, organizzato da Confcommercio e Comune di Bordighera, giunto alla sua undicesima edizione, si conferma come uno degli eventi enogastronomici più rappresentativi e prestigiosi del nostro territorio; un appuntamento che negli anni ha saputo crescere, consolidarsi e diventare un importante strumento di promozione del territorio e delle sue eccellenze.

L’evento nasce dalla volontà di valorizzare la cultura gastronomica locale attraverso il coinvolgimento diretto della ristorazione e delle realtà produttive del comprensorio. La splendida cornice del lungomare di Bordighera, caratterizzata da uno dei panorami più suggestivi della Riviera, diventa per una serata un grande salotto del gusto a cielo aperto. Qui i migliori ristoranti del comprensorio propongono piatti e degustazioni ideati per raccontare la ricchezza e la varietà del patrimonio gastronomico locale, offrendo ai partecipanti un viaggio attraverso sapori autentici, ingredienti di qualità e interpretazioni creative della cucina del territorio.

Protagonisti indiscussi dell’evento sono i professionisti della ristorazione che, con passione e competenza, rappresentano il cuore pulsante di un settore fondamentale per l’economia e l’immagine turistica del territorio.

Ad accompagnare le serate, una programmazione musicale raffinata e discreta, in grado di creare un sottofondo emozionale che accompagnerà i momenti della degustazione: lunedì 27 luglio "So What Trio" musica pop soul blues funky; martedì 28 luglio "Amo & Pero" Dj set e grande serata SunSEt to MOONLIGHT dalle 22.30 Disco Party Rotonda di Sant'Ampelio; mercoledì 29 luglio “Giuseppe Fabris Trio".

Sottolinea il Presidente di Confcommercio Bordighera Andrea Bosio: “L’undicesima edizione di Mare di Sapori rappresenta un importante traguardo, testimonianza della solidità e del valore di una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento nel calendario degli eventi del Ponente ligure. Mare di Sapori, nata grazie ad una intuizione di Romolo Giordano, non è soltanto una manifestazione gastronomica, ma un vero e proprio progetto di valorizzazione territoriale. L’evento coinvolge tutto il lungomare e permette di poter assaggiare e assaporare specialità tipiche dei nostri ristoranti. Quest’anno, per la prima volta, nella serata di martedì ci sarà un evento offerto dalla discoteca Kursaal: un after dinner sulla rotonda di Sant’Ampelio. La manifestazione, ha visto una crescita costante nelle edizioni precedenti, attirando un pubblico sempre più numeroso e internazionale: la scorsa edizione ha visto un’affluenza di oltre 10.000 presenze”.

Dice il Sindaco di Bordighera Marzia Baldassarre: “Desidero ringraziare la Confcommercio, i ristoratori, produttori, sponsor e tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione di questa manifestazione. Per noi è un grande piacere presentare l’undicesima edizione di “Bordighera Un Mare di Sapori”, che negli anni è diventato uno degli eventi simbolo della nostra estate e che si svolgerà dal 27 al 29 luglio sul Lungomare Argentina. Questa manifestazione rappresenta perfettamente l’idea di turismo che vogliamo promuovere”.