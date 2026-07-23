Gianluca Amoruso, dopo il palco di Sanremo arrivano i numeri: primo tra gli esordienti, poi la laurea all'Accademia

Sanremo è da sempre la Città della Musica. Lo è per il Festival, ma anche per la capacità di accendere riflettori su giovani artisti e accompagnarne il percorso. Un esempio arriva da Gianluca Amoruso, giovane cantante barese, che negli ultimi giorni ha vissuto una serie di traguardi destinati a rendere indimenticabile questa estate.

Il primo è arrivato sabato scorso, quando è salito sul palco di Pian di Nave in occasione del One Night Summer Hits, condividendo la serata con Ameliè, Sissi, LDA e Aka 7even. Una scelta voluta dalla direzione artistica dell'evento guidata da Giuseppe Grande.

Sul palco Amoruso non si è limitato a interpretare il proprio brano, ma ha coinvolto direttamente il pubblico, facendo salire alcuni spettatori e trasformando l'esibizione in un momento di festa e partecipazione, tra musica e ballo.

A pochi giorni da quell'esordio sono arrivati anche i primi riscontri numerici. Il singolo "La Samba della Caccia" continua infatti a crescere sulle piattaforme digitali, conquistando la quarta posizione nella classifica italiana indipendenti degli artisti esordienti, il primo posto tra gli esordienti in rapporto ai giorni dall'uscita del brano e la 31ª posizione nella classifica italiana complessiva, che comprende anche gli artisti più affermati.

A certificare il buon momento contribuisce anche Spotify, che ha inserito "La Samba della Caccia" nelle proprie playlist algoritmiche più seguite, tra cui Discover Weekly, Release Radar, Daylist, On Repeat e i diversi Mixes, ampliando così la visibilità del brano presso nuovi ascoltatori.

Come se non bastasse, per Amoruso è in arrivo anche un importante traguardo personale. Settimana prossima il cantante conseguirà la laurea all'Accademia di Belle Arti, chiudendo un percorso di studi che si affianca a quello musicale e suggellando un periodo particolarmente felice, fatto di soddisfazioni artistiche e personali.

Tra il debutto davanti al pubblico di Sanremo, i primi risultati nelle classifiche e il traguardo accademico, il giovane artista barese sta vivendo un momento di crescita che lascia intravedere prospettive interessanti. E il palco di Pian di Nave, ancora una volta, si conferma una vetrina capace di offrire spazio e visibilità ai talenti emergenti della musica italiana.

(Foto di Erika Bonazinga)