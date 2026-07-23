Bravo Jazz, domani sera arriva Sir Waldo Weathers: il leggendario sassofonista di James Brown protagonista sul palco

Prosegue il cartellone di Bravo Jazz con un appuntamento di assoluto rilievo internazionale. Domani sera il palco della rassegna ospiterà infatti Sir Waldo Weathers, conosciuto in tutto il mondo come "The Pope of Funk", artista iconico e musicista che ha scritto pagine importanti della storia della musica contemporanea. Sassofonista, cantante e intrattenitore, Weathers è celebre soprattutto per aver fatto parte della James Brown Band per oltre quindici anni, dal 1993 al 2008, contribuendo a diffondere nel mondo il sound del "Godfather of Soul". Il concerto prenderà il via alle 21.45.

Il curriculum di Sir Waldo Weathers attraversa decenni di musica e collaborazioni prestigiose. Nel corso della sua carriera ha infatti condiviso il palco e lo studio di registrazione con artisti del calibro di The Nite-Liters, Charley Pride, Johnny Taylor, Delbert McClinton, Willie Nelson e Phil Collins, confermandosi una delle figure più versatili e apprezzate del panorama internazionale. A rendere ancora più unica la sua storia è anche il riconoscimento ottenuto come primo sassofonista country afroamericano celebrato dalla Country Music Hall of Fame, oltre all'onorificenza di cavaliere ricevuta in Germania nel 2008.

Ad accompagnarlo sul palco ci sarà Henry Carpaneto, considerato uno dei più importanti interpreti europei del blues e insignito nel 2005 del titolo di miglior pianista blues europeo dalla rivista francese Blues Feelings France. A completare la formazione saranno Luigi Arieta, conosciuto dal pubblico come Big G., alla batteria, e Livio Marconi alla chitarra. Un quartetto che promette di dare vita a uno spettacolo capace di fondere la carica travolgente del funk con le sonorità profonde e coinvolgenti del blues.

La serata potrebbe inoltre riservare alcune sorprese, anche grazie alla presenza di Big G. Arieta, mentre il gran finale sarà affidato al DJ set di Wir Ium, giovane talento cittadino che proporrà una selezione musicale in grado di unire la tradizione jazz-funk alle contaminazioni dell'elettronica contemporanea. Un appuntamento che si preannuncia tra i più attesi del calendario estivo di Bravo Jazz, pensato per gli appassionati del genere ma anche per chi desidera vivere una serata di musica dal vivo con artisti di caratura internazionale.