A Sanremo si chiude 'Raccontare a Ponente: incontri con l’autore': ultimo incontro con Franca Acquarone

La rassegna “Raccontare a Ponente: incontri con l’autore” arriva al suo ultimo appuntamento giovedì 11 giugno 2026 alle ore 17 con la presentazione del libro di Franca Acquarone, Vite che s’intersecano (Edizioni Philobiblon).

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Amici di Francesco Biamonti in collaborazione con la Sezione Soci Coop Liguria di Sanremo, si svolge nella Sala Coop di Sanremo (adiacente al punto vendita di corso Matuzia, primo piano) ed è condotta da Loretta Marchi, Doriana Valesini e Corrado Ramella. Ogni incontro propone un dialogo a più voci tra autore, curatori e un esperto, per approfondire trame, percorsi narrativi e temi delle opere presentate. L’edizione 2026 si è distinta per un taglio internazionale e cosmopolita: i libri scelti raccontano storie che nascono lontano e si intrecciano con l’estremo Ponente ligure, creando un ponte tra culture diverse e confermando la rassegna come spazio di confronto sui grandi temi contemporanei.

Vite che s’intersecano è un romanzo corale ambientato nel grattacielo di Oneglia, la Torre Doria, scelto dall’autrice come simbolo di un “non luogo” dove solitudine e isolamento sembrano prevalere. Le esistenze dei sei protagonisti scorrono parallele, si sfiorano, si urtano, fino a creare inattesi equilibri e connessioni. Franca Acquarone, psicologa e psicoterapeuta piemontese, è autrice di romanzi, racconti e libri per ragazzi ambientati tra il basso Piemonte e la Liguria di Ponente, territori ai quali è profondamente legata. A dialogare con lei sarà lo scrittore Marino Magliani, insieme ai curatori della rassegna.

L’incontro è aperto alla cittadinanza, con partecipazione libera e gratuita. Le iniziative rientrano nel programma “Corsi&Percorsi” promosso dalle Sezioni Soci di Coop Liguria, che propone momenti di approfondimento culturale e occasioni di legame con il territorio, favorendo scelte consapevoli da parte dei consumatori. Tutte le attività sociali sono consultabili sul sito Coopseitu.it.



