Ventimiglia, incontro con Adelmo Cervi alla Spes di Roverino

Un incontro con Adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno dei sette fratelli Cervi, si terrà mercoledì 10 giugno alle 19 presso la Spes di Roverino a Ventimiglia.

"Adelmo presenterà il suo libro: 'I miei sette padri', importante testimonianza di una famiglia che è diventata un simbolo della resistenza" - fa sapere Graziella Biga - "È prevista anche la cena a un prezzo di 20 euro che comprende antipasto, pastasciutta e dolce. Si può prenotare via WhatsApp al numero: 3273758033".

"Per chi ancora non avesse rinnovato la tessera Anpi sarò alla Buca domani pomeriggio, lunedì 8 giugno,dalle 17:30 circa" - dice Graziella Biga.