Il Moto club Livorno celebra la carriera motociclistica di Pier Luigi Conforti, Franco Masserut rappresenta la città di Ventimiglia (Foto)

Motori, ricordi e convivialità. Franco Masserut rappresenta la città di Ventimiglia all'evento organizzato dal Moto club Livorno lo scorso 15 maggio a Livorno, per celebrare la grande carriera motociclistica di Pier Luigi Conforti.

Un momento conviviale dedicato al pilota diventato nel 1973 campione italiano junior nella classe 50 cc su Guazzoni, nel 1977 campione italiano senior nella classe 250 su Yamaha e nel 1978 campione italiano senior nella classe 350 su Yamaha. Il Moto Club Livorno ha così colto l'occasione per consegnare una targa all'amato e stimato Pier Luigi Conforti "per la splendida carriera da motociclistica".

Tra i tanti piloti e amici presenti vi era pure Franco Masserut che ha portato i saluti dell'Amministrazione comunale di Ventimiglia, in particolare del presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari, del ventimigliese Ino Isnardi, del presidente del Motor club Valle Argentina Alessandro Pastore, di Vincenzo Novella, amico del grande Guido Mandracci, e di Raffaele Cardone del comitato di Ospedaletti al pilota molto conosciuto anche nel Ponente ligure, visto che nella sua carriera aveva corso pure a Ospedaletti. "E' stato un piacere poter partecipare all'evento dedicato a un pilota che ha costo a Ospedaletti e a un mondiale in rappresentanza della città di Ventimiglia e delle varie associazioni sportive della nostra provincia" - commenta Franco Masserut - "Ringrazio gli organizzatori e il presidente Mauro Papucci per l'ospitalità".