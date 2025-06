IV centenario della nascita, un francobollo commemora Giovanni Domenico Cassini: a Perinaldo la cerimonia di emissione (Foto e video)

Un francobollo commemora Giovanni Domenico Cassini nel IV centenario della nascita. La cerimonia di emissione è avvenuta, questa mattina, nel castello Maraldi a Perinaldo, paese natio del noto astronomo. Alla presenza di autorità civili, locali e regionali, militari, dell'Amministrazione comunale, di Poste Italiane e dei cittadini si è tenuta, infatti, la cerimonia di apposizione dell'annullo 1° giorno di emissione.

Il bozzetto è a cura di Giustina Milite. La vignetta del francobollo raffigura, a sinistra, un ritratto di Cassini, affiancato dal pianeta Saturno, i quattro satelliti da lui scoperti e i suoi anelli con la divisione a lui dedicata. In alto, sovrapposto a una sezione della Basilica di San Petronio in Bologna, lo schema della grande meridiana solare per studi astronomici realizzata dallo scienziato italiano nel 1655. Completano il francobollo la legenda 'Giovanni Domenico Cassini' e 'Perinaldo 1625 – Parigi 1712', la scritta 'Italia' e l’indicazione tariffaria 'B'. "Un omaggio a Giovanni Domenico Cassini nel quattrocentesimo anniversario della nascita che racconta il legame tra le sue scoperte seicentesche e i risultati della sonda Cassini nella moderna esplorazione e del sistema di Saturno" - dice il sindaco di Perinaldo Francesco Guglielmi - "Oggi siamo nella casa di Cassini che è una dimora storica".

L'annullo speciale ''primo giorno di emissione'' è disponibile presso l'ufficio postale di Perinaldo. Il francobollo commemorativo è stato emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, relativo al valore della tariffa B pari a 1.30 euro, è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico. "Un evento importante" - sottolinea il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana presente insieme ai consiglieri regionali Enrico Ioculano e Veronica Russo - "Faccio i complimenti al sindaco, all'amministrazione comunale, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e a Poste Italiane per aver reso possibile questo tributo, che celebra il genio scientifico di Cassini e soprattutto il suo forte legame con la sua terra d’origine".