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Attualità | 07 giugno 2026, 11:29

Processione da Vallebona a Borghetto San Nicolò, comunità unite per celebrare il Corpus Domini (Foto)

Presenti autorità civili, religiose, i fedeli delle due parrocchie e i cittadini

Processione da Vallebona a Borghetto San Nicolò, comunità unite per celebrare il Corpus Domini (Foto)

Vallebona e Borghetto San Nicolò unite per la solennità del Corpus Domini.

Le parrocchie dei due paesi, autorità civili, religiose e cittadini questa mattina hanno preso parte alla processione che dalla parrocchia di San Lorenzo Martire a Vallebona è giunta a Borghetto San Nicolò, frazione di Bordighera.

In un clima di fede, fraternità, comunione e condivisione le due comunità si sono così raccolte in preghiera per celebrare il Corpus Domini e invocare il dono della pace nel mondo. Per l'occasione erano presenti anche l'Amministrazione comunale di Vallebona e il neo sindaco di Bordighera Marzia Baldassarre.

 

Elisa Colli

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