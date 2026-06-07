Processione da Vallebona a Borghetto San Nicolò, comunità unite per celebrare il Corpus Domini (Foto)

Vallebona e Borghetto San Nicolò unite per la solennità del Corpus Domini.

Le parrocchie dei due paesi, autorità civili, religiose e cittadini questa mattina hanno preso parte alla processione che dalla parrocchia di San Lorenzo Martire a Vallebona è giunta a Borghetto San Nicolò, frazione di Bordighera.

In un clima di fede, fraternità, comunione e condivisione le due comunità si sono così raccolte in preghiera per celebrare il Corpus Domini e invocare il dono della pace nel mondo. Per l'occasione erano presenti anche l'Amministrazione comunale di Vallebona e il neo sindaco di Bordighera Marzia Baldassarre.