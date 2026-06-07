Sanremo, ancora proteste per i bus verso il cimitero di Valle Armea: “Corse soppresse e anziani lasciati soli”

Sono molte le segnalazioni e proteste da parte dei cittadini sui collegamenti del trasporto pubblico tra il centro di Sanremo e il cimitero di Valle Armea. L'ultima denuncia è giunta alla nostra redazione attraverso una lettera inviata dalla figlia di un'anziana residente in città, ma non si tratta di un caso isolato: nelle ultime settimane diverse persone hanno lamentato disservizi, ritardi e corse che, secondo quanto riferito, verrebbero frequentemente soppresse senza adeguate comunicazioni agli utenti.

A raccontare l'episodio più recente è di una donna, che descrive le difficoltà vissute dalla madre ottantunenne, costretta a utilizzare più volte alla settimana i mezzi pubblici per raggiungere il luogo di sepoltura del marito. "Da poco più di due anni mia mamma è costretta a prendere i mezzi pubblici per recarsi al cimitero in Valle Armea e far visita a mio papà. Spesso e volentieri saltano le corse sia di andata che di ritorno e si ritrova ad attendere per ore in Piazza Colombo, invano", scrive la lettrice. L'ultimo episodio sarebbe avvenuto proprio negli ultimi giorni. Secondo quanto riportato, la donna si sarebbe recata alla fermata già dalle 7.30 in attesa della corsa prevista alle 8.05, ma il mezzo non sarebbe mai arrivato. "Mia mamma, insieme ad altre persone in attesa, si è recata all'ufficio della RT per chiedere informazioni. Il personale ha risposto di non sapere il motivo di quanto accaduto e di non avere spiegazioni da fornire", racconta ancora la figlia.

Una situazione che, stando alle numerose segnalazioni ricevute, non riguarderebbe soltanto la corsa di questa mattina. Molti utenti evidenziano infatti difficoltà ormai croniche nei collegamenti con il cimitero di Valle Armea, un servizio particolarmente importante per anziani, persone sole e cittadini che non dispongono di un mezzo privato. Nella lettera viene rivolto anche un appello all'amministrazione comunale e al sindaco Alessandro Mager affinché si intervenga per verificare le criticità e individuare soluzioni efficaci. "Sanremo non è solo Festival ed eventi estivi, è soprattutto una città con innumerevoli problemi da risolvere. Uno di questi, e non certo l'ultimo, è quello delle corse delle corriere", sottolinea la lettrice. La denuncia si conclude con una riflessione più ampia sul rapporto tra istituzioni e cittadini: "Noi cittadini non esistiamo solo durante il periodo elettorale. Esistiamo sempre e siamo noi a confrontarci ogni giorno con i problemi della città."

Le numerose segnalazioni giunte alla nostra redazione testimoniano un malcontento diffuso su un servizio ritenuto essenziale da molti residenti. Resta ora da capire se e quali risposte arriveranno dai soggetti competenti per fare chiarezza sulle presunte soppressioni delle corse e garantire un collegamento affidabile verso una destinazione particolarmente sensibile per la popolazione sanremese.