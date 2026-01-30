Orso Tosco presenta a Sanremo 'Controbuio', un noir sul Casinò tra memoria, tempesta e notti del Festival di ieri

Sanremo come non l’avete mai conosciuta. Martedì prossimo alle 16.30, al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, Orso Tosco presenta il suo nuovo libro Controbuio. Vivere e morire al Casinò di Sanremo, nell’ambito dei Martedì Letterari curati da Marzia Taruffi.

Il romanzo conduce il lettore nelle notti febbrili della settimana del Festival, quando la città torna a brillare di una luce antica. Ma una tempesta apocalittica spegne le luminarie e trasforma Sanremo in un luogo sospeso, ostile e magnetico. È qui che Orso, alter ego narrativo dell’autore, viene richiamato da Tonino, leggendario pussettista e baro, creduto morto da anni, per un’impresa ai limiti della follia: ritrovare l’oro scomparso di un ristoratore-cambiavalute ucciso nel 1979.

Tra ex croupier, spacciatori e rapinatori, prende forma una caccia al tesoro sgangherata e ubriaca, popolata da personaggi che sono «gente sempre in fuga ma facilissima da trovare», «piena di storie e buchi nella memoria, nemica e innamorata di se stessa». Tutti inseguono ancora il mito della vincita definitiva, portando addosso le cicatrici di un’epoca irripetibile. Controbuio è anche un romanzo intimo, attraversato dal legame tra Orso e il padre, croupier negli anni d’oro del Casinò, e dal fascino per il caso e il mistero. Una Sanremo trasfigurata emerge dal fango del presente mediocre, ma capace di far brillare ancora i suoi volti all’alba, dopo la notte. Come scrive Tosco, «Sanremo ci trasforma tutti in gazze ladre».

Orso Tosco, nato a Ospedaletti nel 1982, è scrittore e sceneggiatore. Con L’ultimo pinguino delle Langhe ha vinto il Premio Scerbanenco 2024, confermandosi una delle voci più originali del noir italiano contemporaneo.