Vallebona, Area Arte accoglie Toni Meneguzzo: al via la mostra “Into the Mix”

Nuovo appuntamento con l’arte a Vallebona, dove l’Area Arte ospita la mostra personale “Into the Mix” del fotografo Toni Meneguzzo, a cura dell’Archivio Sergio Gagliolo.

L’inaugurazione è in programma sabato 21 marzo alle ore 18.00, mentre l’esposizione sarà visitabile fino al 6 aprile con ingresso libero, dal venerdì alla domenica dalle 16.00 alle 20.00.

Allestita all’interno dello spazio espositivo comunale di via del Municipio, Area Arte Vallebona si conferma un punto di riferimento culturale dinamico e di qualità per il territorio, capace negli ultimi anni di attirare un pubblico sempre più ampio e appassionato.

Con “Into the Mix”, Toni Meneguzzo propone una selezione dei progetti più significativi della sua lunga carriera: dalle celebri Polaroid 20x25 dedicate alla moda alle “Divine Bovine”, fino alle sequenze di “Into the Wonder” e ai ritratti intensi di “Koovagam Satellite of Love”. Un percorso che racconta una ricerca estetica e sperimentale continua, cifra distintiva dell’artista.

Meneguzzo, fotografo di fama internazionale e antropologo visivo con oltre quarant’anni di attività, ha esposto in prestigiose istituzioni come la Triennale di Milano, il Museo delle Arti Decorative del Louvre a Parigi e il Whitney Museum di New York, oltre a collaborare con le più importanti riviste del settore.

La nuova mostra si inserisce in un percorso già ricco di successi per Area Arte Vallebona, che negli ultimi mesi ha ospitato esposizioni apprezzate come “L’ora eccelsa” di Davide Puma, “Il Viaggio Dentro” di Debora Roggeri e la collettiva “Materia e Luce”, confermando la vocazione dello spazio come polo culturale di riferimento.