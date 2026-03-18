A Vallecrosia nasce “I colori della poesia”: quattro incontri per dare voce agli autori del territorio

C’è una poesia che nasce nei libri e una poesia che nasce nei luoghi che viviamo ogni giorno. E’ proprio da questa idea che prende vita a Vallecrosia la rassegna poetica” I colori della poesia – voci del territorio”: un ciclo di quattro incontri ospitata presso la Biblioteca comunale e dedicati agli autori del territorio. L’iniziativa, promossa da Lucia Morlino e Daniela Bruno con la collaborazione di Mara Cilli, nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di ascolto e condivisione, capace di avvicinare la cittadinanza alla poesia contemporanea attraverso letture dal vivo e momenti di dialogo con gli autori

La rassegna prenderà il via sabato 21 marzo alle ore 17 e proseguirà con i successivi appuntamenti fissati per 18 aprile, 23 maggio e 20 giugno sempre con lo stesso orario. Il progetto propone un percorso culturale strutturato in appuntamenti pomeridiani a ingresso gratuito, pensati per offrire al pubblico un’esperienza culturale accessibile e coinvolgente, in cui la parole poetica diventa occasione di riflessione e relazione

Quattro i temi che accompagneranno il pubblico lungo questo percorso: dal primo incontro “Il tempo che è” un viaggio per esplorare l’amore in tutte le dimensioni e sfumature, si proseguirà con “I luoghi che restano” dedicato ai paesaggi della memoria e la natura come fonte di ispirazione poetica, “Dire l’indicibile” incentrato sulla ricerca del senso attraverso spiritualità e poesia, fino all’evento conclusivo “Ombre; la parte nascosta di noi” una riflessione poetica sul lato oscuro dell’anima, che chiuderà il ciclo. Ogni incontro sarà caratterizzato da letture e momenti di ascolto condiviso, mantenendo un format essenziale e coerente con lo spirito della Biblioteca, luogo per eccellenza dedicato alla diffusione della cultura e alla crescita della comunità. Gli appuntamenti saranno inoltre arricchiti da intermezzi musicali eseguiti da allievi della Scuola di musica Pergolesi, creando un dialogo armonico tra parola poetica e linguaggio musicale.

Come sottolineano le organizzatrici.” Questa rassegna nasce dal desiderio di dare voce alla poesia del territorio e creare occasioni semplici e autentiche di incontro tra le persone , attraverso la forza delle parole”. Mara Cilli, moderatrice dell’incontro, evidenzia il valore culturale dell’iniziativa: ”La poesia è uno dei modi più profondi per costruire comunità, perché attraverso le parole condividiamo esperienze, emozioni e visioni del mondo”

La rassegna è patrocinata dal Comune di Vallecrosia.