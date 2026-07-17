Sanremo, Ana Carla Maza protagonista domenica con la Sinfonica: "Cuba mi ha insegnato che la musica nasce dalle persone, non dalle scuole"

A trentun anni è già una delle musiciste più interessanti del panorama internazionale. Violoncellista, compositrice e cantante, Ana Carla Maza ha costruito un linguaggio personale in cui la formazione classica dialoga con il son cubano, il jazz, il tango, la bossa nova e i ritmi afro-cubani, senza mai perdere il legame con le proprie radici. Nata e cresciuta all'Avana, oggi vive tra Europa e America, portando la sua musica nei principali festival e accanto a prestigiose orchestre sinfoniche.

Domenica sera sarà protagonista sul palco dell'Auditorium Franco Alfano insieme all'Orchestra Sinfonica di Sanremo, dove presenterà Alamar Symphonic Suite, progetto che amplia la dimensione del suo trio trasformandolo in un dialogo tra il violoncello e un'intera orchestra. Non un semplice concerto, ma un incontro tra mondi musicali differenti, nel quale la tradizione classica si fonde con l'improvvisazione e con il patrimonio sonoro della sua Cuba.

In questa intervista Ana Carla Maza racconta il rapporto con il proprio Paese, il significato della distanza dalle sue origini, il percorso che l'ha portata a costruire una voce artistica riconoscibile e il modo in cui immagina il dialogo tra orchestra e musica popolare. Con uno sguardo sempre rivolto alla libertà creativa, ma senza mai dimenticare da dove tutto è cominciato.

Lei è cresciuta all’Avana, una città dove la musica sembra appartenere alla vita quotidiana prima ancora che ai conservatori e ai teatri. Che cosa le ha insegnato musicalmente Cuba che nessuna scuola avrebbe potuto insegnarle? "Cuba mi ha insegnato che la musica è prima di tutto un modo di vivere. Non è qualcosa che si studia soltanto in un'aula: è nelle famiglie, nelle strade, nelle feste, nel modo di parlare e perfino di camminare. Il conservatorio mi ha dato la tecnica e la disciplina. Cuba mi ha dato il ritmo, l'istinto e la libertà. Mi ha insegnato che la musica nasce dall'ascolto delle persone e dalla capacità di condividere emozioni. È una filosofia che porto ancora oggi in ogni composizione".

Ha lasciato Cuba molto giovane e ha costruito una parte importante della sua formazione e della sua carriera in Europa. La distanza ha cambiato il suo rapporto con il Paese da cui proviene? "Sì, profondamente. Quando vivi lontano dalle tue radici impari a guardarle con maggiore consapevolezza. Da bambina vivevo Cuba in modo naturale; oggi la porto dentro di me come una memoria viva. La distanza mi ha fatto capire che le radici non appartengono soltanto a un luogo geografico. Sono un modo di guardare il mondo. Ogni volta che compongo sento che Cuba è presente, ma dialoga con tutto ciò che ho vissuto in Europa, con i miei viaggi e con le persone che ho incontrato. La mia musica è diventata un ponte tra queste esperienze".

Il violoncello porta con sé una storia fortemente legata alla tradizione classica europea. Ha mai avuto la sensazione di dover "liberare" il violoncello? "Non direi liberarlo. Preferisco dire che ho voluto ampliare il suo linguaggio. Amo profondamente la tradizione classica e la rispetto. È grazie a quella formazione che oggi posso scrivere per orchestra. Ma sentivo che il violoncello poteva anche cantare, danzare, improvvisare, respirare con i ritmi afro-cubani e con il jazz. Non ho mai voluto rompere la tradizione. Ho cercato piuttosto di costruire un dialogo tra mondi diversi".

A 31 anni ha già costruito un percorso internazionale importante. Ha mai sentito il peso del talento e dei risultati raggiunti così presto? "In realtà non penso molto ai risultati. Penso al lavoro quotidiano. Ogni progetto mi rimette completamente in discussione e ogni nuovo concerto è come ricominciare da zero. Credo che la pressione più grande non venga dal pubblico, ma dal desiderio di essere sempre sincera con la mia musica. Finché continuo a creare con autenticità, sento una grande libertà".

Quando ha capito di aver trovato una voce musicale realmente sua? "È stato un processo graduale. Per molti anni ho ascoltato tantissima musica: classica, jazz, musica cubana, brasiliana, tango. A un certo punto ho smesso di chiedermi a quale genere appartenessi e ho iniziato semplicemente a scrivere la musica che sentivo dentro di me. Credo che una vera identità artistica nasca proprio quando non senti più il bisogno di scegliere un'etichetta. Oggi penso che chi ascolta pochi secondi della mia musica possa riconoscere il mio modo di raccontare le emozioni".

Domenica a Sanremo porterà Alamar nella dimensione sinfonica. Che cosa cambia quando la sua musica incontra un'orchestra? "L'orchestra amplia lo spazio emotivo della musica. Nel trio ogni musicista ha una grande libertà e tutto è molto diretto. Con un'orchestra il respiro diventa più ampio, quasi cinematografico. In Alamar Symphonic Suite l'orchestra non accompagna semplicemente il violoncello. È una protagonista. Ogni sezione racconta una parte della storia, dialoga con me, crea colori e paesaggi sonori che non sarebbero possibili in una formazione più piccola. Per me è un'estensione naturale della mia scrittura".

Il rapporto tra musica popolare e orchestra sinfonica è delicato. Come si trova l'equilibrio? "Per me il segreto è non perdere mai il ritmo. Anche quando scrivo per un grande organico, penso sempre al corpo, al respiro, al movimento. La musica popolare ha una forza straordinaria perché nasce dalla vita. L'orchestra non deve renderla più elegante, ma darle nuovi colori. Ho cercato di conservare tutta l'energia dei ritmi afro-cubani, della danza e dell'improvvisazione, lasciando che la scrittura sinfonica amplificasse le emozioni senza renderle artificiali".

Ogni orchestra ha una propria identità. Quanto cambia Alamar a seconda dell'orchestra? "Ogni orchestra è come una nuova voce. La partitura rimane la stessa, ma ogni orchestra porta la propria sensibilità, il proprio suono e il proprio modo di respirare insieme. È proprio questo che amo della musica sinfonica. Durante le prove non cerco soltanto di trasmettere la mia idea musicale. Ascolto moltissimo. Credo che la musica più bella nasca sempre da un dialogo. Sono molto felice che la prima mondiale avvenga con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, perché sento una grande qualità artistica e una bellissima disponibilità a costruire questo viaggio insieme".