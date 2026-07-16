Dal Castello dei Doria ai Giardini Hanbury: con Stellaria una settimana sotto le stelle nel Ponente ligure

In estate sono tanti gli eventi “sotto le stelle”, ma qui le stelle non fanno solo da sfondo: sono le protagoniste. Ogni appuntamento offrirà infatti l’occasione di osservare davvero il cielo, riconoscere costellazioni, esplorare gli oggetti celesti al telescopio e ascoltare racconti e curiosità che rendono l’esperienza accessibile a tutti.

Il programma prenderà il via domenica 19 luglio ai Giardini Botanici Hanbury di Ventimiglia. Dopo una visita guidata con breve introduzione alla storia del parco, il pubblico potrà attendere il calare della sera dalla terrazza di Palazzo Hanbury e ammirare le meraviglie del cielo stellato. L’appuntamento è alle 20:30; ingresso 15 euro, ridotto 6–14 anni 10 euro. Prenotazione obbligatoria: 0184 229507.

Martedì 21 luglio, l’osservazione si sposterà ad Arma di Taggia, presso i Bagni Germana, per una serata in riva al mare dal titolo “Ci sono più stelle o granelli di sabbia?”. Attraverso telescopi e osservazione a occhio nudo, si scopriranno la Luna, stelle doppie, ammassi aperti e costellazioni estive, insieme a miti, storie e curiosità legate al cielo. L’evento non si svolgerà in caso di cielo nuvoloso.

Giovedì 23 luglio, il Castello dei Doria di Dolceacqua farà da scenario a “Le Stelle dal Castello”. Dalle antiche fortificazioni, tra storia e paesaggio, sarà possibile riconoscere le costellazioni estive e osservare al telescopio stelle brillanti, ammassi stellari e, condizioni permettendo, nebulose lontane. L’attività, realizzata insieme alla Cooperativa Omnia, inizierà alle 21:30. Costo: 12 euro. Prenotazione obbligatoria presso lo IAT di Dolceacqua: 0184 206666.

Sabato 25 luglio, a Colle Langan, nel territorio di Castelvittorio: “Langan Wild Night, dove la natura incontra le stelle”. L’appuntamento inizierà alle 19:00 presso l’Azienda Agricola La Stella Alpina e l’agriturismo Il Rifugio, con ritrovo e pizza. Alle 21:00 sarà proiettato il documentario L’Energia della Valle, in collaborazione con Wildlife Valle Argentina; a seguire, osservazione del cielo stellato. L’evento è a offerta libera, con posti limitati e prenotazione obbligatoria: Angelo 377 6697118, Valentina 389 1237361.

La rassegna si concluderà domenica 26 luglio presso la Cantina Altavia di Dolceacqua con “Ebbri di Stelle”. Tra i vigneti, il pubblico potrà vivere un’esperienza che unisce enogastronomia e astronomia: visita in cantina, picnic sul prato con prodotti a chilometro zero, degustazione dei vini Altavia e osservazione guidata del cielo a occhio nudo e al telescopio. L’attività si svolgerà dalle 19:45 alle 23:15 circa. Informazioni e prenotazioni: 380 4703395. Sede: Altavia, Località Arcagna snc, Dolceacqua.



Gli eventi di Stellaria dedicati alla scoperta del cielo stellato e alla sensibilizzazione per la sua tutela proseguono tutto l'anno e sono sempre aggioranti sul sito https://www.sideralmente.it.



