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Musica | 16 luglio 2026, 10:28

L’orchestra giovanile "Note Libere" porta la "Vivaldiana" in Piazza San Siro a Sanremo

Un viaggio tra le note del barocco italiano, immersi nella cornice storica di una delle piazze più caratteristiche della città dei fiori

L’orchestra giovanile &quot;Note Libere&quot; porta la &quot;Vivaldiana&quot; in Piazza San Siro a Sanremo

Venerdì 17 luglio, alle ore 21:00, Piazza San Siro a Sanremo ospiterà il concerto "Vivaldiana", eseguito da NOTE LIBERE, Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori.

La serata, interamente dedicata al genio di Antonio Vivaldi, si preannuncia come uno degli appuntamenti culturali più attesi della stagione estiva locale, capace di unire il talento e l'energia delle nuove generazioni di musicisti alla solennità della grande musica classica.

Il Programma della Serata

Il concerto si aprirà con il Concerto per due violoncelli in sol minore. Una composizione densa di pathos e dialogo serrato, che vedrà come protagoniste nel ruolo di soliste le violoncelliste Julia Sanna e Alessandra Cassano, pronte a tessere un suggestivo intreccio sonoro con la sezione degli archi dell'orchestra.

A seguire, una delle pagine più celebri e amate della storia della musica mondiale: "Le Quattro Stagioni" di Antonio Vivaldi. A guidare l'orchestra nel ruolo di violino solista sarà Umberto Bianchi, che interpreterà i celebri passaggi descrittivi, dalla freschezza della Primavera al vigore dell'Inverno.

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