Coop Edile Appennino, crisi e cantiere in piazza Eroi: udienza rinviata al 31 luglio, nominato nuovo esperto

Potrebbe diventare un passaggio intermedio, della complessa e preoccupante vicenda che riguarda la Coop Edile Appennino, le cui difficoltà si riflettono anche sul cantiere del costruendo parcheggio di piazza Eroi a Sanremo. E' stata accolta l'istanza della stessa cooperativa per la nomina di un nuovo consulente nel procedimento di composizione della crisi avviato al Tribunale di Trieste alla quale, in rappresentanza del Comune di Sanremo, hanno preso parte i consulenti legali incaricati.

Nei mesi scorsi era stata fatta una prima perizia ed ora se ne aggiunge una seconda, per andare più in profondità nella crisi dell'impresa, che ha tra i suoi clienti veri e propri colossi dell'imprenditoria italiana e con circa 300 dipendenti. Una cooperativa che è in sofferenza e che cerca di riomanere sulla linea di galleggiamento. Il Giudice ha informato ufficialmente gli interessati del fatto che la Camera di Commercio di Udine e Pordenone ha nominato il nuovo 'esperto' ai sensi dell’art. 13 CCIIAA, in accoglimento dell’istanza di CEA Coop. A fronte di quanto sopra, il Giudice ha accolto l’istanza della Coop di un differimento dell’udienza, per consentire al nuovo consulente di esaminare la pratica e redigere la sua relazione.

L’udienza è stata quindi rinviata al 31 luglio 2025. Nel frattempo, la CEA Coop potrà proseguire le lavorazioni in piazza Eroi, che negli ultimi giorni hanno visto l’installazione di diversi nuovi solai in corrispondenza del piano -2, quasi completata. La notizia positiva per Sanremo è che i lavori potranno andare avanti e, infatti, nei prossimi giorni è atteso un grosso mezzo che avrà il carico necessario per le lavorazioni della soletta al piano -1. In questa fase, tra l'altro, per consentire il pagamento delle forniture, il comune ha permesso alla banca di pagarle direttamente, seguendo la stessa procedura adottata nei mesi scorsi, quando sono emersi i primi problemi della cooperativa.

Il tutto in attesa della fine del mese, per capire come andrà a finire la vicenda. L'udienza di oggi si è svolta a Trieste, perchè la sede legale della Coop è proprio nel capoluogo giuliano.