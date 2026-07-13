La Notte dei Fiori, Eleonoire Casalegno affiancherà Nicola Savino: prende forma il grande show Rai dell'estate a Sanremo

L'estate di Sanremo continua a puntare con decisione sulla grande musica e sulla televisione nazionale. Dopo le prime indiscrezioni emerse nelle scorse settimane, prende forma il quadro della prima edizione de "La Notte dei Fiori", il nuovo appuntamento nato dalla collaborazione tra Rai e Comune di Sanremo per valorizzare il marchio della città ben oltre la tradizionale settimana del Festival. La novità riguarda la conduzione: accanto a Nicola Savino ci sarà anche Eleonoire Casalegno, volto noto del piccolo schermo che affiancherà il presentatore nella serata evento destinata a diventare uno degli appuntamenti di punta dell'estate televisiva. La trasmissione sarà registrata a Sanremo il 25 luglio e andrà poi in onda in prima serata su Rai 1 il 29 agosto.

L'evento rappresenta un ulteriore tassello della strategia messa in campo dall'amministrazione comunale per consolidare il ruolo di Sanremo come capitale della musica durante tutto l'anno. L'obiettivo è quello di trasformare la città dei fiori in un punto di riferimento stabile per i grandi eventi dello spettacolo, sfruttando la forza di un brand conosciuto in tutta Italia. In questo percorso rientra anche "La Notte dei Fiori", un progetto che punta a creare un collegamento diretto con il Festival della Canzone Italiana e ad accompagnare il pubblico verso la prossima edizione della kermesse attraverso una serata dedicata alla musica, alla televisione e alla promozione del territorio.

Restano confermati anche i primi artisti che saliranno sul palco. Il cast vedrà infatti la presenza di Bresh, Chiello, Cristiano De André e Sayf, protagonisti di un cartellone che unisce generazioni e stili differenti della musica italiana. Tra giovani interpreti molto apprezzati dal pubblico e un nome simbolo della tradizione cantautorale, la serata punta a offrire uno spettacolo capace di parlare a un pubblico trasversale, mantenendo sempre al centro il legame con la storia musicale di Sanremo. Nelle prossime settimane sono attesi ulteriori annunci che completeranno il cast artistico e sveleranno gli eventuali ospiti della manifestazione.

Con l'arrivo di Eleonoire Casalegno al fianco di Nicola Savino si completa così anche il quadro della conduzione di uno spettacolo che rappresenta una delle principali novità del calendario estivo sanremese. L'attesa è ora tutta rivolta alla presentazione del programma definitivo e alle sorprese che accompagneranno una serata destinata a portare ancora una volta le telecamere della Rai nella città dei fiori. Un appuntamento che conferma la volontà di investire sulla musica e sull'intrattenimento come strumenti di promozione turistica e culturale, rafforzando il percorso che punta a fare di Sanremo una destinazione protagonista dodici mesi l'anno.