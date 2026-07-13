Ventimiglia, allo Scirocco Beach il saggio di fine anno di Industrie Musicali: sul palco 40 allievi tra musica, emozioni e applausi

Una serata dedicata alla musica, alla condivisione e ai giovani talenti ha animato ieri lo Scirocco Beach di Ventimiglia, dove si è svolto il saggio di fine anno della scuola di musica Industrie Musicali di Vallecrosia. L'evento ha richiamato un numeroso pubblico che ha seguito con partecipazione le esibizioni degli allievi, trasformando il tradizionale appuntamento conclusivo dell'anno di studi in una vera e propria festa della musica. Sul palco si sono alternati circa quaranta studenti, sostenuti dalle rispettive famiglie, che hanno proposto un repertorio ricco e variegato, eseguendo dal vivo brani vocali e strumentali preparati nel corso dell'anno.

Fondata a Vallecrosia, in via Roma 97, Industrie Musicali rappresenta da anni un punto di riferimento per la formazione musicale nel comprensorio. La scuola offre infatti corsi di canto e di numerosi strumenti rivolti a bambini, ragazzi e adulti, accompagnando gli allievi in un percorso di crescita artistica e personale. Il saggio di fine anno costituisce il momento conclusivo di questo percorso, ma anche un'importante occasione per condividere con il pubblico il lavoro svolto durante mesi di studio, esercizio e passione. Gli applausi che hanno accompagnato ogni esibizione hanno premiato l'impegno dei giovani musicisti e la qualità della preparazione raggiunta.

A rendere ancora più suggestiva la manifestazione è stata la cornice dello Scirocco Beach, affacciato sulla passeggiata Trento e Trieste di Ventimiglia. Il mare al tramonto, la possibilità di cenare all'aperto e l'atmosfera rilassata dello stabilimento balneare hanno contribuito a creare un clima conviviale, particolarmente apprezzato da famiglie e spettatori. La serata si è così trasformata in un momento di incontro e condivisione, capace di unire la valorizzazione dei giovani talenti alla bellezza di uno dei luoghi simbolo del litorale cittadino.

"Vedere così tanti ragazzi esibirsi con passione e sicurezza è stata la soddisfazione più grande", è stato il commento condiviso da molti dei presenti al termine della manifestazione. La serata si è conclusa tra sorrisi, fotografie ricordo e lunghi applausi, suggellando un appuntamento che ha celebrato la musica e l'impegno degli allievi. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Riccardo Malan, il cui contributo è stato determinante per la riuscita dell'iniziativa e per aver reso possibile un evento che ha saputo mettere al centro la crescita dei ragazzi e lo spirito di comunità.