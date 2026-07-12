Castel Vittorio celebra la “Festa della Patata di montagna”: sapori antichi e ricette inedite nella prima edizione

Quest' anno la Pro Loco APS di Castel Vittorio ha deciso di proporre alcuni piatti inediti della vasta e ormai ben nota tradizione culinaria casteluzza.

"Chi verrà sabato 18 Luglio alla prima edizione della Festa della Patata di montagna - spiegano gli organizzatori - , potrà assaggiare la 'Pasta di patate', una torta salata identica al tipico Turtun nella sfoglia ma diversa nel ripieno: patate di Langan, latte, cipolla, formaggio e l' immancabile maggiorana. Inoltre, si potranno assaggiare i ravioli di patate fatti a mano, uno ad uno, dalle nostre cuoche: un piatto antico esclusivo di Castel Vittorio che, con i suoi sapori, convincerà anche i palati più esigenti. Dalle ore 19.30 presso l’area festeggiamenti Busciun un’occasione imperdibile per assaporare le più autentiche specialità della tradizione casteluzza. Il tutto sarà accompagnato dalla meravigliosa musica della Berben Band e a seguire puro divertimento con dj VEVO.

Le specialità dell’evento sono realizzate con le patate di montagna prodotte dall’azienda agricola Siccardi, che coltiva le patate a Langan, a 1000 metri di altitudine. L’azienda sarà presente alla festa con uno stand per la vendita del prodotto. La Proloco locale, con il patrocinio del comune di Castel Vittorio, realizza questi eventi per riscoprire le tradizioni gastronomiche del territorio e per creare momenti conviviali in uno dei borghi più caratteristiche dell’entroterra".

Per informazioni e prenotazioni: Simona 320187679



