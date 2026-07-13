Sanremo, mercoledì doppio appuntamento con cultura e archeologia: visite gratuite sulle opere di Pasquali e laboratorio per bambini

Prenderà il via mercoledì prossimo il ciclo di visite guidate gratuite "100 Primavere", iniziativa promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Sanremo per celebrare il centenario della statua della Primavera di corso Imperatrice. Il progetto accompagnerà i partecipanti in un percorso dedicato alle più importanti sculture realizzate in città da Vincenzo Pasquali, offrendo l'occasione di riscoprire il patrimonio artistico cittadino attraverso un itinerario guidato. Il primo appuntamento è fissato alle 9, con ritrovo all'ingresso del cimitero monumentale della Foce, punto di partenza della visita.

Sempre nella giornata di mercoledì spazio anche ai più piccoli con un'iniziativa inserita nel calendario "La piazza in gioco. Storie, arte e giochi in piazza Nota". Alle 20.30 è infatti in programma il laboratorio "I detectives del passato. Lo scavo archeologico", rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni. L'attività, a partecipazione gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili, permetterà ai giovani partecipanti di avvicinarsi al mondo dell'archeologia attraverso un'esperienza pratica e coinvolgente, pensata per unire gioco e scoperta.

Per partecipare a entrambi gli appuntamenti è obbligatoria la prenotazione. È possibile riservare il proprio posto telefonando al numero 333 3787365, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 13, oppure inviando una mail all'indirizzo cultura@comune.sanremo.im.it. L'Amministrazione invita cittadini e famiglie a prenotarsi per tempo, così da poter prendere parte alle iniziative organizzate nell'ambito del programma culturale estivo.