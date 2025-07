Sanremo, pericolo in Vicolo dei Bottini: tavole instabili e chiodi sporgenti creano disagi e rischi per i passanti (Foto)

Disagi e situazioni di pericolo sono stati segnalati in Vicolo dei Bottini, nel pieno centro storico della città. A denunciare la situazione è un’affittacamere della zona, che ha raccontato quanto accaduto nelle ultime ore: “Sono state posizionate tavole di legno precarie che rotolano al passaggio e presentano chiodi sporgenti. Una mia ospite è inciampata, io stessa mi sono procurata una distorsione alla caviglia. La situazione deve risolversi al più presto”.

Le tavole in questione sarebbero state collocate per consentire il passaggio di mezzi durante i lavori di rifacimento delle tubature, ma secondo la segnalazione, il materiale sarebbe stato lasciato senza alcuna messa in sicurezza. “Quest’oggi – prosegue la testimone – qualcuno è intervenuto accatastando le tavole da parte, ma non è sufficiente. I chiodi restano sporgenti, e le tavole, spesso a sezione quadrata, sono in equilibrio precario: basta un colpo, magari dato da una valigia trascinata da un turista, perché cadano e intralcino il passaggio”.

Dalle foto in effetti è possibile notare la presenza dei chiodi sporgenti di queste tavole, alcuni di questi anche rivolti in direzione della strada e non del muro, andando a creare un effettivo pericolo per i passanti, che potrebbero rimanere impigliati o anche ferirsi per colpa del ferro, come è anche già successo a quanto raccontato.

La situazione, oltre a rappresentare un rischio concreto per l'incolumità dei passanti, mette anche in difficoltà chi lavora nella zona, in particolare chi ospita turisti: “Non possiamo accogliere persone in un contesto simile. Serve un intervento immediato e risolutivo”.