Riva Ligure si trasforma nel Far West: successo per il Carnevale Estivo "Western Mania" tra spettacoli, musica e solidarietà

Riva Ligure si è vestita da Far West per la quarta edizione del Carnevale Estivo, andata in scena ieri, con il tema ufficiale "Western Mania". L'evento, organizzato dall'associazione RivaBeat con il patrocinio del Comune, ha trasformato le vie del borgo in un'ambientazione ispirata al vecchio West, coinvolgendo residenti e turisti in una serata all'insegna dell'intrattenimento e della partecipazione. Un appuntamento ormai atteso dell'estate rivese, capace di unire spettacolo, musica e animazione in un clima di festa che ha accompagnato il pubblico lungo le vie del paese fino al cuore della manifestazione, in Piazza Matteotti.

Tra i momenti più apprezzati della serata, la sfilata dei pony del Jec Ranch di Dolcedo, che ha attraversato il centro cittadino regalando ai più piccoli, ma non solo, l'emozione del tradizionale battesimo della sella. Un'iniziativa che ha riscosso grande interesse da parte delle famiglie presenti e che ha contribuito a rendere ancora più coinvolgente l'atmosfera western scelta per questa edizione. A fare da cornice alla sfilata anche il carro allegorico a tema, accompagnato dalla musica di DJ Pokki, che ha animato il percorso fino a Piazza Matteotti coinvolgendo il pubblico con ritmo e divertimento.

La festa è poi proseguita con lo spettacolo teatrale a tema western, portato in scena in piazza dai maestri Corradi e Logico, seguito dall'immancabile appuntamento con il ballo country. Diverse scuole di ballo hanno preso parte all'iniziativa, proponendo esibizioni e coinvolgendo il pubblico in balli di gruppo aperti a tutti, confermando lo spirito inclusivo della manifestazione. Un'occasione per vivere una serata diversa, all'insegna della condivisione e dell'allegria, in un contesto che ha saputo valorizzare il centro storico di Riva Ligure con costumi, scenografie e musica.

Accanto agli aspetti di intrattenimento, il Carnevale Estivo ha riservato spazio anche alla solidarietà. Nel corso della manifestazione è stata infatti organizzata una lotteria benefica il cui ricavato sarà devoluto alla Comunità Villa Cicin, contribuendo a sostenere le attività della struttura. Un gesto che ha aggiunto un importante valore sociale a una serata di festa, confermando come il Carnevale Estivo di Riva Ligure rappresenti non solo un appuntamento di richiamo per il territorio, ma anche un'occasione per coniugare divertimento e attenzione verso chi ha più bisogno.

(Foto Cristin Flammia)