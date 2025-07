Sanremo: il congresso di Fratelli d'Italia conferma per acclamazione Antonino Consiglio alla carica di segretario cittadino (Foto)

Antonino Consiglio segretario cittadino ed altri 10 componenti, tutti eletti per acclamazione. E’ terminato in questo modo il Congresso cittadino sanremese di Fratelli d’Italia, presieduto dal Sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra.

Alla presenza del Sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, del Senatore Gianni Berrino e dei tre segretari del centrodestra matuziano (Daniele Ventimiglia per la Lega, Tonino Bissolotti per Noi Moderati e Davide Salvi per Forza Italia) è stato confermato segretario Antonio Consiglio mentre, i componenti del consiglio direttivo sono: Claudia Rodini, Stefana Rossi, Graziano Pedante, Stefano Bottero, Alessandro Albiosi e Davide Verrando; per nomina: Stefano Battagli, Elisa Spizzo, Alfredo Guerrino e Maria Rita Corradi.

Il Sindaco Mager ha portato i saluti della città, esprimendo parole molto positive per il gruppo di Fratelli d’Italia a Sanremo, confermando la positività del lavoro fatto in consiglio comunale opposizione costruttiva, pur partendo da posizioni diverse. Gianni Berrino ha ribadito che, con Sanremo si chiude la tornata dei congressi: “Un momento importante, di confronto interno ed esterno, gradendo la partecipazione del Sindaco e dei componenti del centrodestra. Abbiamo ora l’obiettivo di far crescere ancora il partito, conducendo una opposizione consiliare che faccia gli interessi della città. Dobbiamo mantenere un livello alto della politica, come merita il partito che è primo in città, provincia, regione e in tutta la nazione”.

Con l’appuntamento di oggi Antonino Consiglio è stato confermato segretario cittadino: “Sono onorato di essere stato scelto a guidare il partito. Avremo un direttivo importante per lavorare al meglio, ricordando quanto fatto fino ad ora ma ricominciando da zero. Ho iniziato nel 2020, lavorando alle elezioni regionali, a quelle politiche nelle quali Gianni Berrino è stato eletto Senatore e quando siamo arrivati al 33% dei voti. Pur perdendo, non dimentichiamo che alle amministrative siamo arrivati al 15%, come primo partito della città che poi è stato determinante per la vittoria di Bucci alle regionali. Ora gli obiettivo dono le prossime politiche ma anche le amministrative, dove vogliamo farci trovare pronti e vincere”.

Un grande in bocca al lupo è arrivato telefonicamente da parte del coordinatore regionale, On. Matteo Rosso: "Il lavoro che vi aspetta è tanto e complicato ma è pari all’orgoglio di poter rappresentare a Sanremo il partito della nostra leader Giorgia Meloni".