Ventimiglia, ritrovato il piccolo Allen: sta bene e riabbraccia i genitori (foto e video)

È finita con un abbraccio, un sollievo e una corsa alla vita la vicenda che per due giorni ha tenuto con il fiato sospeso Ventimiglia e l’intero Ponente ligure. Il piccolo Allen, il bambino di cinque anni scomparso venerdì sera dal campeggio “Por la Mar” nella frazione Latte, è stato ritrovato da una squadra della Protezione Civile di Pompeiana Riviera dei Fiori. formata da Matteo Trecci, Dario Mattiaudi, Edoardo Campione, poco dopo le 9 al di sopra della villetta di via Privata Fortezza, dove da sabato mattina si concentravano le ricerche. "Il bambino è stato localizzato in una zona boschiva impervia - ha spiegato Alessandro Giribaldi della Protezione civile-, vicino a un traliccio, circa 1,5-3 km dal punto dell'ultimo avvistamento. Dopo il ritrovamento, è stato immediatamente portato in sicurezza e sono stati avvisati i genitori". Il piccolo è stato portato all'ospedale di Imperia per controlli. Ad un primo esame medico il bimbo è in buone condizioni.

Fondamentale l’intuito dei cani molecolari, che già nella prima mattinata di sabato avevano condotto gli inquirenti verso quella zona, situata a poco più di un chilometro dalla rotonda dove Allen era stato ripreso dalle telecamere l’ultima volta. Si tratta della stessa abitazione dove risiede un uomo – identificato con le iniziali P.D. – che nella giornata di sabato è stato portato in caserma per essere ascoltato dagli investigatori, dopo aver fornito versioni contrastanti sulla propria eventuale interazione con il piccolo.

Il ritrovamento è avvenuto questa mattina, nelle immediate vicinanze dell’abitazione, e ora Allen è al sicuro, sotto le cure dei sanitari e vicino ai suoi genitori, che non lo vedevano da oltre 36 ore.

Per il momento le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo sulla dinamica esatta del ritrovamento, ma resta il fatto che il bambino si trovava proprio nella zona segnalata dai cani sin dall'inizio.

Nelle prossime ore saranno fondamentali le testimonianze e gli accertamenti, anche da parte della scientifica, sulla vettura e sull’abitazione dell’uomo interrogato. Intanto, però, la notizia che tutti aspettavano è arrivata: Allen è vivo, Allen è tornato.