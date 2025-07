Ventimiglia, l'assessore regionale Scajola: "Fondamentali le competenze del dottor Ravera per ritrovare il bimbo scomparso a Latte" (Foto)

Lo psicologo Roberto Ravera ha avuto un ruolo determinante nel ritrovamento del bambino di cinque anni scomparso venerdì scorso a Latte, frazione di Ventimiglia. Il professionista ha, infatti, saputo indirizzare i soccorritori nei luoghi in cui il bambino, essendo autistico, si sarebbe potuto rifugiare.

Grazie al contributo e alle indicazioni del direttore della struttura complessa di Psicologia di Asl 1 Imperiese e fondatore dell'organizzazione Fmh Italia Onlus in Sierra Leone la vicenda, che ha lasciato con il fiato sospeso la città di confine, e non solo, per quasi 40 ore, si è, infatti, conclusa con un lieto fine.

"Roberto Ravera è un bravissimo psicologo, un caro amico e collega" - dice l'assessore regionale Marco Scajola che desidera ringraziare pubblicamente il dottor Ravera per il suo contributo - "Fondamentali le sue competenze per ritrovare sano e salvo il bimbo scomparso a Latte. Grazie!".