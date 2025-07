Ventimiglia: il Sindaco Di Muro ringrazia i suoi concittadini per lo sforzo fatto nella ricerca del piccolo Allen

“Sono stati momenti angoscianti, ma vedere la mamma di Allen sorridere è una emozione che ripaga ogni sforzo. Il bimbo sta bene ed è tra le braccia dei genitori. Spero che possano tornare a Ventimiglia per delle meritate vacanze. Sicuramente riceveranno l’abbraccio commosso di tutti noi”.

Il Sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, parla in questo modo a poche ore dal ritrovamento di Allen a Latte, dopo 36 ore di lavoro dei soccorritori. Il primo cittadino, venuto a conoscenza del fatto che i genitori del piccolo hanno deciso di rientrare a Torino dopo le dimissioni dall’ospedale previste per oggi, li ha invitati nuovamente nella città di confine, ospiti del Comune.

Il piccolo Allen con la madre all'ospedale di Imperia

Per i genitori è preferibile allontanarsi dal luogo che li ha scossi e che, soprattutto, ha scosso il loro figlio. Torneranno nella città piemontese, dove lavorano in una portineria ma il Sindaco Di Muro ha voluto nuovamente ringraziare chi si è prodigato per trovare il bambino: “E’ stato un lavoro sinergico straordinario, tra le forze dell’ordine ed i volontari. Voglio ringraziare tutti e tanti ventimigliesi che si sono rimboccati le maniche e, a rischio della loro incolumità, hanno aiutato per cercare il giovane”.

“Senza di voi – termina Di Muro – cari concittadini, questo risultato nella lotta contro il tempo non si sarebbe ottenuto. Sono orgoglioso di guidare una città che si è fatta trovare pronta e disponibile. Ma soprattutto sono emozionato di guidare una città che, sotto i riflettori dei media ì, si è fatta trovare pronta e disponibile con un cuore aperto per dare una risposta concreta”.