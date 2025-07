Allen non si trova, Ventimiglia rinvia la presentazione del Palio Marinaro

Rinviata a data da destinarsi la presentazione del Palio Marinaro in programma questa sera in piazza Colletta a Ventimiglia. Una decisione, difficile ma necessaria, presa dall'Ente Agosto Medievale Città di Ventimiglia in seguito alla scomparsa a Latte di un bambino di cinque anni, Allen Bernard Ganao.

Il centro storico, questa sera, avrebbe dovuto ospitare la Notte del Drappo d'Onore, simbolo di un legame profondo con le tradizioni locali, in occasione della cinquantesima edizione dell'Agosto Medievale. Una serata di divertimento e allegria, animata da musici e giocolieri, durante la quale sarebbe stato svelato il Palio Marinaro, un'opera d'arte su tela che riflette l'essenza di questa edizione, dedicata alla nobile famiglia dei Lascaris di Ventimiglia, ma visto la delicata vicenda che ha coinvolto Latte, la città ha deciso di non festeggiare ma continuare le ricerche del bimbo che è sparito da ieri sera.

"La presentazione del Palio è stata rinviata a data da destinarsi" - avvisa Piero Fusco, presidente dell'Ente Agosto Medievale - "Si farà solo la cena che era in programma, visto che la serata è privata. Il rinvio non solo rispecchia l'unione della comunità ma sottolinea anche l'importanza della solidarietà tra cittadini in momenti difficili".