Ventimiglia, Agosto Medievale 2025: assegnati i sei quadri delle ambientazioni per il cinquantennale della rievocazione storica (Foto)

L’Ente Agosto Medievale Città di Ventimiglia assegna i sei quadri delle ambientazioni per il cinquantennale della rievocazione storica.

"Continua l’incessante lavoro nei preparativi per l’organizzazione del cinquantennale della nascita dell’Agosto Medievale" - fa sapere il presidente dell'Ente Agosto Medievale Città di Ventimiglia Piero Fusco - "Dopo la presentazione, avvenuta in conferenza stampa nel mese di febbraio, del fatto storico che si andrà a rappresentare come tema rievocativo che sarà 'La Nobile Casata dei Lascaris di Ventimiglia', in occasione dello svolgimento dell’Agosto Medievale di cui quest’anno ricorre il cinquantennale, gli storici facenti parte dei Sestieri hanno provveduto a sviluppare i sei quadri delle ambientazioni che, in fase di riunione di direttivo, sono stati assegnati ai Sestieri con successiva attribuzione delle piazze dove saranno svolti durante le due serate dedicate alle ambientazioni, che si terranno nei giorni 1 e 2 agosto".

"Il Sestiere Burgu dovrà interpretare la storia di Ludovico Lascaris (1348-1406) e l’ambientazione sarà svolta in piazza San Giovanni; il Sestiere Auriveu dovrà interpretare la storia di Pietro Balbo II Lascaris (1350-1411) e l’ambientazione sarà svolta in piazza delle Erbe; il Sestiere Cuventu dovrà interpretare la storia di Beatrice Lascaris di Tenda (1372-1418) e l’ambientazione sarà svolta in Salita Mons. Daffra" - svela Fusco - "Il Sestiere Campu dovrà interpretare la storia di Onorato I Lascaris, il Grande (1420- 1474) e l’ambientazione sarà svolta in piazza Borea; il Sestiere Marina dovrà interpretare la storia di Anna Lascaris (1487-1554) e l’ambientazione sarà svolta in piazza Colletta mentre il Sestiere Ciassa dovrà interpretare la storia di Claudio di Savoia-Lascaris (1507-1566) e l’ambientazione sarà svolta in piazza Rocchetta".

"Nelle due serate, le sei piazze del centro storico si trasformeranno in suggestivi ambienti teatrali, dove i Sestieri metteranno in scena i personaggi storici della famiglia Lascaris ricreando scenari inverosimili, tali da attirare l’attenzione del visitatore, per poi trasportarlo per tutta la durata dell’interpretazione nel vissuto del loro personaggio storico" - dice il presidente dell'Ente Agosto Medievale Città di Ventimiglia Piero Fusco.