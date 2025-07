Ventimiglia, il Raduno della Permissione dà il via all'Agosto Medievale

Con il Raduno della Permissione e la benedizione del Palio Marinaro prende il via la cinquantesima edizione dell'Agosto Medievale a Ventimiglia. Andranno, infatti, in scena, nel centro storico giovedì 24 luglio un cerimoniale scenografico e momenti significativi narrati da un corteo di storia e tradizione.

"L'estate porta con sé una serie di eventi e feste che arricchiscono il panorama culturale delle città italiane; tra questi, spicca l'Agosto Medievale di Ventimiglia, una manifestazione che quest'anno celebra un traguardo significativo, cinquant'anni di rievocazioni storiche. Questa festa affonda le sue radici nella tradizione locale, offrendo ai partecipanti un vero e proprio viaggio nel tempo" - fa sapere il presidente dell’Ente Agosto Medievale Piero Fusco - "Con la sera della permissione, l'Agosto Medievale prende il via in modo spettacolare, dando il benvenuto a celebrazioni, eventi e attività che riportano tutti indietro nel tempo, catturando l'essenza di un'epoca lontana ma ancora viva nei cuori degli abitanti".

Giovedì 24 luglio segna un appuntamento fondamentale nella tradizione storica di Ventimiglia: la Serata della Permissione. "L'evento, che si svolge durante la settimana che precede la rievocazione storica, offre un affascinante viaggio nel tempo, permettendo ai partecipanti di immergersi nella storia locale attraverso un corteo storico sontuoso, scenografico e affascinante" - svela Fusco - "In questa serata, figuranti in abiti storici sfilano rappresentando le più antiche famiglie nobili di Ventimiglia. Ogni dettaglio è curato con precisione, dalla scelta dei costumi all'interpretazione dei personaggi viventi che narrano le gesta di un'epoca passata in sei momenti significativi della vita della Famiglia Lascaris, nobili del territorio. I Sestiere sfilano con il proprio Gonfalone, simbolo di appartenenza e identità accompagnati da sbandieratori e tamburini creando un'atmosfera vibrante e suggestiva, trasportando il pubblico in un'altra epoca. Questo ripercorrere la storia non è solo un tributo al passato ma anche un modo per mantenere viva l'identità culturale di Ventimiglia".

"Il corteo culmina all'interno della Cattedrale di N.S. Assunta, dove ha luogo la cerimonia durante la quale i rappresentanti delle nobili famiglie offrono il cero. Un'altra tappa fondamentale di questa celebrazione è la benedizione del Palio Marinaro (Carbaso), questi rituali rappresentano un momento di grande significato spirituale e comunitario, è un appuntamento immancabile che sottolinea l'importanza della fede e della tradizione nel tessuto sociale di Ventimiglia" - dice il presidente Fusco - "Al termine della funzione religiosa ha luogo il 'Raduno della Permissione'. Questo cerimoniale, carico di simbolismo, segna ufficialmente l'inizio dei festeggiamenti. Il Camerlengo della Contea di Ventimiglia viene invitato a concedere il permesso di iniziare le competizioni, un momento che riunisce l’intera comunità in uno spirito di condivisione e gioia. La nomina del Cintraco, avvenuta con solennità, aggiunge un tocco scenografico a questa fase della festa, rendendo omaggio alla storia locale in modo vibrante e festoso".

"Quest'anno, l'Agosto Medievale non si limita a celebrare il passato ma guarda anche al futuro" - riferisce il presidente dell’Ente Agosto Medievale - "Con cinquant'anni di storia vissuta miriamo a coinvolgere le nuove generazioni, affinché possano sostenere e far crescere questa importante tradizione. Attraverso laboratori, attività didattiche ed eventi interattivi, puntiamo a mantenere viva la passione per la storia e la cultura locale. Questi momenti educativi sono pensati per far scoprire ai giovani i valori e le tradizioni che hanno reso Ventimiglia un luogo di riferimento per la rievocazione storica".

"In conclusione, con la sera della permissione, l'Agosto Medievale di Ventimiglia si appresta a regalare ai suoi visitatori un mix indimenticabile di cultura, storia e tradizione" - continua Fusco - "Questa straordinaria festa non solo celebra cinquant’anni di rievocazioni ma crea anche ricordi che dureranno nel tempo. Si potrà vivere un'avventura nel passato, cittadini e turisti devono cogliere l'occasione di vivere questa straordinaria manifestazione. Ventimiglia vi aspetta con le sue strade imbandierate, le sue storie affascinanti e il calore di una comunità che ha saputo mantenere vive le sue tradizioni attraverso i secoli. Con il suo ricco programma di eventi e attività, l'Agosto Medievale promette di essere una delle feste più emozionanti dell'anno. Vi invitiamo a unirvi ai festeggiamenti e a scoprire la magia di un'epoca passata, che continua a vivere nell'anima e nel cuore di Ventimiglia".