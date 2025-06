Musica, sport, tradizione, cultura, arte ed eventi commerciali animeranno l'estate 2025 di Ventimiglia (Foto e video)

Musica, sport, tradizione, cultura, arte, eventi commerciali e momenti di condivisione animeranno l’estate 2025 a Ventimiglia. Tanti eventi caratterizzano il calendario delle manifestazioni estive proposto dal Comune.

Occasioni di svago ma anche spunti di riflessione, riscoperta del territorio e partecipazione collettiva. "Anche quest'anno siamo felici di presentare il calendario delle manifestazioni estive, frutto dell'impegno dell'Amministrazione e della preziosa collaborazione con associazioni, realtà locali e operatori del territorio" - afferma il sindaco Flavio Di Muro - "L'estate è un momento speciale per vivere Ventimiglia in tutta la sua bellezza: tra cultura, musica, tradizione e svago, ogni appuntamento vuole essere un'occasione di incontro, scoperta e condivisione".

Una varietà di eventi pensati per coinvolgere cittadini e visitatori di ogni età. "E’ un calendario contenente svariati eventi di cultura, sport, teatro, musica e arte" - fa sapere l’assessore di Ventimiglia con le deleghe al Turismo, alle Manifestazioni, alla Cultura, allo Sport, all'Innovazione tecnologica e alla Terra Serena Calcopietro presentando il calendario degli eventi estivi 2025 presso l'aula consiliare del Comune - "Anche quest'anno abbiamo lavorato con entusiasmo alla realizzazione di un programma estivo ricco e variegato, pensato per valorizzare il nostro territorio e offrire momenti di svago, cultura e socialità a cittadini e visitatori. Il calendario che vi presentiamo è frutto della collaborazione tra l'Amministrazione comunale, le associazioni locali e numerosi operatori, a cui va il nostro sentito ringraziamento. Ventimiglia continua a crescere come città accogliente e dinamica e siamo felici di condividere con voi una nuova stagione di eventi all'insegna della partecipazione e della bellezza. Gli eventi sono suddivisi per mese, per accompagnare con ritmo e varietà tutta la stagione estiva. Spettacoli, appuntamenti e iniziative animeranno la città rendendo ogni settimana unica e ricca di emozioni, divertimento e partecipazione".

Il primo evento sarà domani, il 5 giugno alle 18.30, con le lezioni di yoga al Forte dell'Annunziata a cura della Scuola Yoga Pramiti, il 7 giugno alle 16.30, invece, nel salone di Sant'Agostino andrà in scena il 38esimo premio di poesia dialettale 'U Giacurè' a cura della Cumpagnia d'ì Ventemigliusi, l'8 giugno vi sarà il Tiro con la balestra ai giardini Tommaso Reggio a cura della Compagnia Balestrieri Città di Ventimiglia, dall'11 al 14, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30, si potrà vedere la mostra 'Il Sestiere Ciassa e i suoi 50 anni di Agosto medievale', il 12 giugno dalle 18.30 torneranno le lezioni di Yoga al Forte, il 13 giugno alle 17 si terrà la ricorrenza di Sant’Antonio da Padova (Sant’Antunin), dal 13 al 15 giugno sono in programma le Giornate Europee dell’Archeologia, il 14 giugno alle 16 verrà presentato il volume “Le donne e l’archeologia in Liguria tra ‘800 e ‘900” al museo archeologico G. Rossi, il 14 giugno alle 19.30 in piazza Colletta va in scena 'Cena in Giallo Rosso' a cura del Sestiere Ciassa, il 19 giugno dalle 18.30 tornano le lezioni di Yoga al Forte, dal 21 al 22 giugno vi sarà la Regata della Gallinara – Vela d’altura a cura dello Yacht Club Cala del Forte, il 21 giugno dalle 19 nella spiaggia libera a Marina San Giuseppe si terrà la Festa del Solstizio d’Estate a tema a cura dell'associazione Lasciadire, il 21 giugno dalle 20 al Belvedere Resentello vi sarà un'esibizione sportiva e fitness a cura dell'associazione Sport Active, il 23 giugno alle 19 al Circolo Velico Ventimigliese, in zona Biscione, verrà proposto 'Gli Spiriti non dimenticano – Notte di San Giovanni', il 24 giugno alle 19 al Forte dell'Annunziata ci saranno i Festeggiamenti di San Giovanni, il 26 giugno dalle 18.30 tornano le lezioni di Yoga al Forte, il 28 giugno alle 11 ai giardini Tommaso Reggio vi sarà la Festa nuovi nati, il 28 giugno dalle 17 sul Belvedere Resentello si terrà Junior Bikers Dream Experience e il 28 giugno alle 21 al teatro romano andrà in scena lo spettacolo teatrale "Ridere o Piangere" a cura di Silvia Villa.

Tanti appuntamenti anche nel mese di luglio: dall'1 al 31 dalle 21 alle 23 sono previste aperture speciali serali al museo civico archeologico G. Rossi tutti i venerdì e le domeniche; dal 3 al 27 si potrà ammirare al museo civico archeologico G. Rossi la mostra personale di Kevin Flynn "Dalla terra ala luce"; il 3 dalle 18.30 vi saranno le lezioni di Yoga al Forte; il 4 alle 21 nel salone di Sant'Agostino vi sarà la conferenza sulla Via del Sale della Val Nervia con la professoressa Beatrice Palmero, Andrea Eremita e il dottor Romeo; il 5 alle 11nel chiostro di Sant'Agostino si potrà ammirare la mostra di pittura “Ventimiglia con gli occhi dei suoi artisti”; il 5 alle 17 nel salone di Sant'Agostino vi sarà la presentazione del libro “Le Chiese frazionali di Ventimiglia”; il 5 alle 21 sul Belvedere Resentello vi sarà il saggio di danza di fine anno a cura della White Rabbit Art Studio; il 6 alle 21all'Anfiteatri Cala del Forte si terrà Musica alla Marina-Classica & Azzurro Swing, concerto gratuito di Elisabeth Nielsen e Claudia Sasso; il 6 giugno alle 21 al Belvedere Resentello verrà effettuato un Tributo a Lucio Battisti, concerto di beneficenza con i Nuovi Solidi; l'8 alle 19.30 nell'area archeologica di Nervia visita guidata a cura di Valentina Fiori: 'Dialoghi di Nervia: l’Immagine. La scuola di Atene'; l'8 alle 21 al teatro andrà in scena 'La Palestra di Platone. Filosofia con allenamento' con S. Regazzoni, musica dal vivo con E. Canale, L. Falomi, E. Romano e Progetto S. Maifredi; il 10 dalle 18.30 vi saranno le lezioni di Yoga al Forte; il 12 alle 17 si terrà la seconda edizione di Pasta&Basta, street basket al porto a cura dello Sport Club Ventimiglia Basket; il 12 alle 18 nell'area Pelagos, stage di karate a cura di Mushin Dojo Karate Ventimiglia: 'Karate al tramonto'; il 12 alle 20.30 nel salone di Sant'Agostino vi sarà la presentazione del Palio Agosto Medievale a cura dell'Ente Agosto Medievale; il 12 alle 21 in piazza San Michele, a cura di Mdc, si terrà 'Il Medioevo a tavola. Cena Medievale'; il 12 alle 21 sul Belvedere Resentello, andrà in scena il concerto rock/metal della band Gotham Crew e Zac Vanders Project a cura dell'associazione Cricca dei Corsari; il 13 dalle 8 nel centro città, a cura di Confesercenti, verrà proposto 'Domenica Insieme Estate 2025'; il 13 alle 20 ai giardini Tommaso Reggio, a cura del Comitato Pro Centro Storico, torna la 'Cena in Bianco'; il 13 alle 21 al Belvedere Resentello vi sarà una serata da ballo con i Cocozoo; il 13 alle 21.15 al museo archeologico G. Rossi vi sarà 'Dee imperatrici e matrone tra mito e storia. Dialogo notturno', incontro sulle figure femminili dell'antichità romana a cura di F. Piuma; il 15 alle 19.30 visita guidata nell'area archeologica di Nervia a cura di Valentina Fiore: 'Dialoghi di Nervia: l’Immagine. L’arte moderna e contemporanea'; il 15 alle 21 al teatro romano andrà in scena 'Ecuba di Euripide'; il 17 dalle 18.30 lezioni di Yoga al Forte; il 17 alle 21 a Marina San Giuseppe, a cura di Mdc, va in scena 'Musica alla Marina-Classica & Azzurro Swing The Sweet Life Society'; dal 18 al 19 alle 18.30 al campo sportivo Simone Morel verrà organizzato il torneo di beneficenza: il 2° Memorial Manuel Cesarini; il 19 alle 21 vi sarà il concerto del gruppo musicale Ginsonix; il 20 alle 9 vi sarà la X edizione Giornata del Bambino, escursioni in barca per i bambini dai 6 ai 12 anni tra il circolo nautico intemelio e Capo Mortola, a cura del Circolo Nautico Intemelio; il 20 alle 21 sul Belvedere Resentello si esibirà il gruppo musicale Oasi Latina con la Baby Dance Disco; il 20 alle 21 al centro polivalente S. Franceco, a cura dell'associazione musicale Antonio Vivaldi, andrà in scena il concerto Antonio Vivaldi Sinfonie sacre, Sonate e rari Concerti; dal 22 alle 21 prende il via, nel centro polivalente S. Francesco, il 50° Agosto Medievale: Cammino nella Storia mostra; il 23 alle 19.30 visita guidata nell'area archeologica di Nervia a cura di Valentina Fiore sui 'Dialoghi di Nervia: l’Immagine. L’arte moderna e contemporanea'; il 23 alle 21 al teatro romano andrà in scena 'L’Ira di Achille. Iliade un racconto mediterraneo'; il 24 dalle 18.30 lezioni di Yoga al Forte; il 24 alle 20.30, al Forte dell'Annunziata, andrà in scena il 50° Agosto Medievale: Notte della Permissione; il 25 alle 21 nel chiostro di Sant'Agostino vi sarà il concerto dell'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia; il 25 alle 21 a Marina San Giuseppe si terrà la Musica alla Marina-Classica & Azzurro Swing - Freddy Colt & His Swing Kids; il 26 alle 21 in piazza Marconi verrà organizzato il torneo a cura dei gruppi sbandieratori e musici dei sestieri cittadini: Asteludo disfida di drappi e tamburi; il 26 alle 21 sul Belvedere Resentello con le Oasi Latina Girls vi sarà la Festa Cuba balli latino americani; il 27 alle 21 in piazza Marconi torneranno i giochi storici a cura dell'Ente Medievale con la Notte della Contesa Giochi Storici; il 27 alle 21 sul Belvedere Resentello si terrà il concerto Buio Pesto; il 27 alle 21.15 al museo archeologico G. Rossi, a cura di Luca Storino, vi sarà Made in “Impero Romano” - Dialogo notturno, la storia del marchio di fabbrica; il 28 alle 18.30 lezione di greco per tutti con Stella Tramontana nell'area archeologica di Nervia: Il Greco in tasca lezione di greco per tutti; il 28 alle 21 tour Pasolini e il Mediterraneo; il 31 dalle 18.30 lezioni di Yoga al Forte mentre il 31 alle 21 al Forte dell'Annunziata, a cura della scuola yoga Pramiti, si terrà Musica alla Marina-Classica & Azzurro Swing Concerto Rumba de bodas.

Ad agosto sono previsti: dall'1 al 31 dalle 21 alle 23 aperture speciali serali al museo civico archeologico G. Rossi, tutti i venerdì e le domeniche; l'1 alle 18 in occasione del 50° Agosto Medievale vi sarà la Notte di Mediestate; l'1 alle 21 rievocazioni in abito storico a cura dei Sestieri cittadini; il 2 alle 14 si terrà la Veleggiata e sbarco dei corsari da Nervia a Marina San Giuseppe a cura dello Yacht Club Cala del Forte, il 2 alle 18 in occasione del 50° Agosto Medievale vi sarà la Notte delle Perseidi; il 2 alle 18.30 si terrà la Festa della Vespa; il 2 alle 21 per il 50° dell'Agosto Medievale vi saranno rievocazioni e ambientazioni in abito storico a cura dei Sestieri cittadini; il 3 alle 8 nel centro città, a cura della Confcommercio, verrà proposto il 'Desbaratu'; il 3 dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 in zona Biscione vi sarà la Festa del Turista, a cura dell'Asd A Lampara; il 3 alle 18 per il 50° Agosto Medievale nel mare antistante Ventimiglia andrà in scena la Disfida de li Gozzi;il 3 alle 19 tornerà la Notte del Corsaro Nero delle Corporazioni e delle botteghe erranti; il 3 alle 19 sul Belvedere Resentello, a cura del Fai, vi sarà la Giornata del Frontaliere; il 4 alle 18 per il 50° Agosto Medievale verrà proposta la Notte del Guiderdone; il 4 alle 20.30 nel centro storico vi sarà il Corteo Storico di Figuranti dei Sestieri cittadini; il 4 alle 21 in piazza della Cattedrale si terrà la premiazione; dal 7 al 31 al museo archeologico G. Rossi vi sarà in esposizione la mostra personale Frédérique Nalbaldian; il 7 dalle 18.30 lezioni di Yoga al Forte; il 7 alle 21 alla Marina San Giuseppe, a cura di Mdc, andrà in scena Musica alla Marina-Classica & Azzurro Swing Concerto Re Beat; l'8 alle 21 andrà in scena nel giardino pensile Biancheri e nel giardino Eraldo lo spettacolo teatrale Cartoni davvero animati a cura del Circolo Reading e drama di Ventimiglia con la regia di Lilia De Apollonia; il 9 alle 21 sul Belvedere Resentello Mister Pipoli in concerto; il 10 alle 9 escursioni in barca con la X edizione della Giornata del Bambino; il 10 nella frazione San Lorenzo, a cura del Comitato Magliocca, vi sarà la festa di San Lorenzo; il 10 alle 19.30 nei giardini Tommaso Reggio, a cura della Compagnia Balestrieri Città di Ventimiglia, si terrà A Ludum Balistre, gara di tiro con la balestra antica; il 10 alle 21, sul Belvedere Resentello va in scena il Festivalbar un'estate italiana con musica anni '80-'90; il 10 alle 21.15 al museo archeologico G. Rossi, incontro sulla storia della scrittura nell'antichità romana a cura di Luca Storino: Scribere latine; dall'11 al 31 al centro polivalente San Francesco mostra personale di Frédérique Nalbaldian; il 12 alle 21 nella frazione Latte, in piazza S. Bartolomeo, si terrà il concerto della Banda Città di Ventimiglia; il 13 alle 21 sul Belvedere Resentello andrà in scena Balliamoci l'estate con Gianni Rossi; il 14 dalle 18.30 lezioni di yoga al Forte; il 14 alle 21 a Marina San Giuseppe, a cura di Mdc, vi sarà Musica alla Marina-Classica $Azurro Swing concerto versatile con Antonella Ruggiero; il 16 alle 21 sul Belvedere Resentello, a cura dell'associazione culturale Echoes of Pink Floyd, si esibirà Blue Velvet sound; il 21 alle 18.30 lezioni di yoga al Forte; il 22 alle 21 in piazzale San Secondo, a cura della Cumpagnia du Teatru Ventemigliusu, andrà in scena la commedia dialettale in due atti: 'A cena da leva-Nu l'è Co'; dal 23 al 24 alle 18 sul Belvedere Resentello vi sarà Birrimiglia, il festival della birra; dal 23 al 24 alle 21 sul lungomare Varaldo, a cura dell'associazione Fiori Eventi, si terrà lo Street Food; il 24 alle 21 la cattedrale di Santa Maria Assunta, a cura dell'associazione Rapallo Musica, ospiterà il XXVII Festival Organistico Internazionale; il 24 alle 21 in piazzale San Secondo andrà in scena il concerto del Coro Polifonico Città di Ventimiglia; il 25 alle 21 in piazzale San Secondo vi sarà il concerto dell'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia; il 26 alle 9.30 al centro polivalente San Francesco tornerà la cerimonia di conferimento del premio San Segundin d'argentu; il 26 alle 11 verrà celebrata la santa messa nella chiesa cattedrale; il 26 alle 17 in piazza Cattedrale tornerà la Sagra della Castagnola; il 26 alle 22.15 alla foce del Roya vi sarà lo spettacolo pirotecnico musicale; il 28 dalle 18.30 lezioni di yoga al Forte; il 28 alle 21 a Latte, in piazza S. Bartolomeo, a cura della Cumpagnia du Teatru Ventemigliusu andrà in scena la commedia dialettale in due atti: 'A cena da leva -Nu l'è CO'; il 31 al rifugio Gambino in località Gerri, a cura del Cai Ventimiglia, si terrà la Festa della Montagna; il 31 alle 21, all'anfiteatro Cala del Forte, andrà in scena Musica alla Marina-Classica & Azzurro Swing concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo mentre il 31 alle 21.15 al museo archeologico G. Rossi si parlerà di "Un falso fra i veri e un vero tra i falsi - dialogo notturno', la scultura antica fra imitazioni e falsificazioni a cura di Fabio Piuma.

Infine a settembre: dall'1 al 3 al porto Cala del Forte a cura della Confcommercio vi sarà Sapori alla Marina; il 6 nella galleria piano -1 del Forte dell’Annunziata a cura dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri si terrà l'inaugurazione spazio Luigino Maccario; dal 6 al 7 andrà in scena il Trofeo d'autunno Regata Vele d'altura, da Bordighera a Ventimiglia e a Bordighera a cura dello Yacht Club Cala del Forte; il 7 alle 9.30 a Sant’Antunin di Trucco è previsto il 27esimo raduno annuale degli alpini; dall'11 al 28 al museo archeologico G. Rossi sarà esposta la mostra personale di Alexander Schabrack; dal 20 al 21 a Ventimiglia mare a cura dello Yacht Club Cala del Forte vi sarà la 21° Regata dell'equinozio (classe FJ); dal 27 al 28 si terranno le Giornate Europee del Patrimonio; il 27 alle 14 da Mentone a Porta Canarda verrà proposta una passeggiata transfrontaliera mentre il 28 vi sarà l'apertura gratuita del museo archeologico G. Rossi.