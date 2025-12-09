 / Eventi

Grace Crowfoot e la tana Bertrand di Badalucco: secondo appuntamento del ciclo “Viaggio al centro della terra”

Appuntamento mercoledì 10 dicembre allo ore 16:00

Mercoledì 10 dicembre allo ore 16:00, al Museo Civico di Piazza Nota - secondo appuntamento a cura della Sezione di Sanremo dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, nell’ambito del ciclo di incontri dal titolo "Viaggio al centro della terra Grotte, ripari e altre cavità dalla preistoria ai tempi recenti".

Come ideale collegamento al primo incontro la dottoressa Daniel Gandolfi (IISL) relazionerà su Grace Crowfoot e la tana Bertrand di Badalucco, a cui ha dedicato diversi studi. Il focus è incentrato sulla figura della archeologa britannica che, nel periodo in cui ha soggiornato a Sanremo, in occasione di alcune spedizioni alla ricerca degli “scarafaggi ciechi” ha scoperto nel 1906 sulle pendici scoscese sopra l’abitato di Badalucco una grotta utilizzata come luogo di sepoltura durante l’Eneolitico (2800-1800 a.C.).

Grace Crowfoot è stata certamente una donna al di fuori degli schemi, per l’epoca in cui visse. Cresciuta in una famiglia benestante e con interessi per le antichità, ebbe modo di frequentare alcuni archeologi di fama, tra cui il marito che seguì in Egitto e poi a Gerusalemme e con il quale collaborò nella stesura degli studi, divenendo esperta di materiali tessili e storia della tessitura, di fotografia e botanica.

Il ciclo di incontri proseguirà con altri appuntamenti nei primi mesi del prossimo anno. alla scoperta di nuovi itinerari di conoscenza di caverne, strutture ipogee cavità dell’estremo Ponente ligure.

