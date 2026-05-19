Bordighera, gli sbandieratori dei Sestieri di Ventimiglia incontrano gli studenti del Plesso Montale

Nel plesso Montale il giorno 18 maggio si è svolta una mattinata speciale all’insegna della tradizione, della musica e del divertimento grazie alla coinvolgente esibizione degli Sbandieratori dei Sestieri di Ventimiglia, intervenuti per presentare agli alunni delle classi prime e seconde la loro attività nell’ambito di un’iniziativa a scopo reclutativo.

Gli Sbandieranti dei Sestieri e Musici di Ventimiglia APS sono un rinomato gruppo storico nato nel 1977 per valorizzare il folclore medievale del Ponente Ligure. Svolgono spettacoli di bandiere, tamburi e chiarine tra Italia e Costa Azzurra, e di recente sono stati premiati in consiglio comunale.

L’evento ha riscosso un grande successo tra gli studenti, che hanno assistito con entusiasmo a una rappresentazione ricca di colori, ritmo e abilità. Gli sbandieratori hanno dato prova della loro tecnica nell’uso delle bandiere, accompagnati dal suono coinvolgente degli strumenti musicali tipici della tradizione storica

Particolarmente apprezzato è stato il momento finale della manifestazione, quando gli alunni hanno avuto la possibilità di provare in prima persona sia gli strumenti musicali sia l’utilizzo delle bandiere. Guidati con pazienza e simpatia dai membri del gruppo, i ragazzi si sono cimentati con entusiasmo in questa esperienza.

L’iniziativa si è rivelata non solo un’occasione di spettacolo e divertimento, ma anche un importante momento educativo e culturale, capace di avvicinare i più giovani alle tradizioni del territorio e ai valori della collaborazione, dell’impegno e del senso di appartenenza alla comunità del Ponente ligure.