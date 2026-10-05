Taggia guarda all'Europa, docenti e dirigente in Germania per studiare il modello Montessori

Cinque giorni dentro una scuola tedesca, non soltanto per osservarne il funzionamento ma per partecipare alle lezioni, confrontarsi con gli insegnanti e capire quali esperienze possano essere riportate nelle aule di Taggia. Dal 28 settembre al 2 ottobre, una delegazione dell'Istituto Comprensivo Taggia-Valle Argentina è stata a Ingolstadt, in Germania, per un'attività di job shadowing alla Montessori Schule nell'ambito del programma Erasmus+.

A partecipare sono state la dirigente scolastica Tiziana Montemarani e cinque docenti in rappresentanza dei tre ordini di scuola: Stefania Borgotallo per l'infanzia, Caterina Ratto e Patrizia Lanteri per la primaria, Maria Teresa Massa e Martina Bucci per la secondaria di primo grado. Il percorso di internazionalizzazione dell'Istituto è seguito dalla referente Elisa Pizzolla.

Cinque giorni dentro la scuola tedesca. L'esperienza non si è limitata a una visita. Le insegnanti italiane sono entrate nelle classi, hanno osservato le lezioni e partecipato direttamente alle attività insieme agli studenti e ai colleghi tedeschi, lavorando anche in lingua inglese e dando vita a momenti di didattica condivisa.

Al centro dell'osservazione c'è stato in particolare il modello Montessori: dalla gestione degli spazi alla maggiore flessibilità nell'organizzazione dei tempi, passando per l'autonomia degli studenti e le modalità di collaborazione tra gli insegnanti.

Il confronto ha interessato anche la gestione della scuola. La dirigente ha potuto approfondire un'organizzazione nella quale le responsabilità vengono condivise tra direzione, insegnanti e personale di supporto, con particolare attenzione al lavoro di squadra e al benessere di studenti e docenti. Spazio anche ai sistemi utilizzati per la valutazione degli apprendimenti e per l'autovalutazione dell'istituto.

Una collaborazione partita dagli studenti. Quello tra Taggia e Ingolstadt non è un rapporto nato con questo viaggio. La collaborazione era stata avviata già nello scorso anno scolastico attraverso uno scambio che aveva coinvolto gli alunni dell'Istituto Comprensivo. Il job shadowing rappresenta quindi un secondo passaggio: dopo gli studenti, il confronto europeo si è allargato alla formazione professionale degli insegnanti.

Ora la sfida sarà trasformare quanto osservato in Germania in qualcosa di utile per la realtà locale. L'obiettivo non è infatti replicare automaticamente il modello della Montessori Schule, ma individuare le pratiche che possono essere adattate all'Istituto Taggia-Valle Argentina: dall'utilizzo degli spazi alle metodologie didattiche, fino alla collaborazione tra gli stessi docenti.

Le insegnanti sono rientrate con idee e nuove prospettive da condividere con i colleghi, dopo un'esperienza che ha permesso un confronto non soltanto professionale, ma anche umano e culturale.

Un percorso di internazionalizzazione destinato a proseguire. Per l'Istituto il viaggio rappresenta un ulteriore passo nell'apertura verso altre realtà europee. Una collaborazione iniziata con gli studenti, proseguita con gli insegnanti e che punta ora a svilupparsi attraverso nuove opportunità di scambio e cooperazione.

Il prossimo passaggio sarà proprio quello più concreto: condividere all'interno dell'Istituto ciò che è stato osservato e imparato a Ingolstadt, trasformando l'esperienza Erasmus in nuove idee da sperimentare nella quotidianità delle scuole della Valle Argentina.