Sanremo, studenti ancora a terra sull’autobus del mattino in frazione Poggio: quarto episodio in pochi giorni

Nuovo episodio di difficoltà per gli studenti che ogni mattina utilizzano la corriera di linea da Poggio verso Sanremo. Questa mattina si sarebbe verificato, infatti, il quarto caso in pochi giorni in cui alcuni ragazzi non sono riusciti a salire sul mezzo in transito tra le 7.15 e le 7.20, diretto all’autostazione della città dei fiori. Una situazione che sta creando preoccupazione tra le famiglie, alle prese con il problema di garantire ai propri figli un collegamento regolare per raggiungere gli istituti scolastici in orario.

Al centro della questione ci sarebbe la capienza del mezzo nelle fasce orarie di maggiore affluenza, quando numerosi studenti si concentrano sulla stessa corsa per raggiungere Sanremo. Il rischio è che alcuni ragazzi rimangano alla fermata, con la conseguente necessità di trovare una soluzione alternativa per arrivare a scuola. In alcuni casi, secondo quanto segnalato, gli studenti sarebbero stati costretti a proseguire a piedi, affrontando un percorso che richiede particolare attenzione per la presenza del traffico stradale. A rendere la situazione ancora più delicata è il fatto che tra gli studenti coinvolti ci siano anche minorenni. Per le famiglie, oltre al disagio organizzativo, emerge quindi una questione legata alla sicurezza dei ragazzi e alla necessità di poter contare su un servizio di trasporto pubblico adeguato alle esigenze di chi lo utilizza quotidianamente. L'obiettivo è consentire a tutti di raggiungere la scuola senza ritardi e senza dover ricorrere a soluzioni improvvisate, soprattutto nelle prime ore della mattina.

C'è poi l'aspetto economico. Gli abbonamenti annuali al trasporto pubblico, secondo quanto riferito, arriverebbero a costare circa 350 euro. Una spesa significativa per le famiglie, che si aspettano un servizio affidabile e in grado di rispondere alla domanda effettiva. Il problema, dunque, non riguarda soltanto il singolo episodio, ma la necessità di verificare se l'attuale organizzazione della corsa sia sufficiente a garantire il trasporto di tutti gli utenti nelle giornate scolastiche. Tra le possibili soluzioni da valutare c'è innanzitutto l'impiego di autobus con una maggiore capienza, qualora i mezzi attualmente utilizzati non fossero sufficienti. Un'altra possibilità potrebbe essere rappresentata dall'inserimento di una corsa aggiuntiva o di un secondo autobus negli orari di punta. Si tratta di ipotesi che potrebbero essere approfondite da Riviera Trasporti, gestore del servizio, attraverso una verifica dei flussi di passeggeri e delle necessità legate agli spostamenti degli studenti.

Un ulteriore elemento riguarda la puntualità delle lezioni. Arrivare in ritardo a scuola può comportare disagi per gli alunni e per le famiglie, soprattutto quando il problema si ripete più volte nell'arco di pochi giorni. Per chi frequenta le scuole, poter contare su collegamenti regolari rappresenta una condizione importante per seguire con continuità le attività didattiche. Per questo motivo, la richiesta è quella di individuare una soluzione organizzativa che permetta di ridurre il rischio di sovraffollamento e di assicurare un accesso al servizio il più possibile regolare. Dopo le ripetute segnalazioni, l'auspicio è che la situazione possa essere verificata in tempi brevi, coinvolgendo il gestore e gli enti competenti. Un confronto potrebbe consentire di individuare le cause delle difficoltà e valutare gli interventi più adatti, tenendo conto sia del numero di passeggeri sia degli orari di ingresso degli istituti scolastici. La priorità resta garantire ai ragazzi un collegamento sicuro e affidabile tra Poggio e Sanremo, evitando che siano costretti a organizzarsi autonomamente per raggiungere le lezioni.

La richiesta delle famiglie è quindi quella di un intervento concreto, capace di prevenire il ripetersi di episodi analoghi. L'auspicio è che la corsa del mattino possa essere adeguata alle reali esigenze dell'utenza, così da offrire a tutti gli studenti la possibilità di salire a bordo e raggiungere regolarmente la propria scuola. Un servizio efficiente, soprattutto negli orari di maggiore affluenza, rappresenta infatti un elemento essenziale per la mobilità quotidiana e per la serenità di ragazzi e genitori.