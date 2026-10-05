Un aiuto alle famiglie in difficoltà, Vallecrosia al Mare aderisce allo "zaino sospeso" (Foto)

Una raccolta solidale di materiale scolastico per aiutare le famiglie in difficoltà si è svolta sabato mattina ai giardini Borsellino e Falcone a Vallecrosia al Mare. I cittadini, anche quest'anno hanno aderito all'iniziativa "zaino sospeso", un service Lions, con l'intento di raccogliere zaini, libri, diari, penne, temperini, quaderni, pastelli, pennarelli, matite, cartelline, astucci, gomme, album da disegno, forbicine, calcolatrici, righelli, squadre, goniometri, compassi e ogni altro articolo utile per la scuola.

Un'iniziativa messa in atto dal Lions Club Bordighera Otto Luoghi. "E' stato un grandissimo successo" - fa sapere Domenica Espugnato De Chiara del Lions Club Bordighera Otto Luoghi - "C'è stata una grandissima partecipazione da parte della comunità. Ringraziamo l'amministrazione comunale, i commercianti e tutti coloro che hanno aderito per la sensibilità dimostrata".

Il materiale 'usato' e tutto quanto è stato generosamente acquistato è stato consegnato ai servizi sociali del comune di Vallecrosia che si occuperanno della distribuzione alle famiglie. "Grazie al gruppo Lions Bordighera Otto Luoghi con il suo presidente Gianluca Di Rocco per questo meraviglioso service a favore dei bambini e ragazzi di Vallecrosia al Mare" - dice il sindaco di Vallecrosia al Mare Fabio Perri presente all'iniziativa insieme agli assessori Mirko Valenti e Rosella Muratore e al consigliere regionale Veronica Russo - "Un bel progetto che prevede la raccolta di materiale scolastico. Un particolare grazie per la sua presenza va anche al presidente di zona Costantino Dinielli".