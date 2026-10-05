Sanremo, lo "Zaino Sospeso" aiuta le famiglie in difficoltà: materiale scolastico consegnato all'Emporio Solidale

Quaderni, album, pennarelli, matite, materiale di cancelleria e zaini destinati alle famiglie che incontrano difficoltà nell'affrontare le spese scolastiche dei propri figli. È stato consegnato questa mattina all'Emporio Solidale di Sanremo quanto raccolto attraverso l'iniziativa "Zaino Sospeso", promossa dal Lions Sanremo Matutia.

Il progetto, portato avanti da alcuni anni, riprende il principio del "sospeso" applicandolo al materiale necessario per la scuola: nei negozi che aderiscono vengono predisposte apposite scatole nelle quali i clienti possono lasciare uno o più prodotti acquistati appositamente per l'iniziativa.

Il meccanismo è semplice: mentre si acquistano i propri articoli scolastici è possibile aggiungere, ad esempio, un quaderno da donare. Chi compra un nuovo zaino può invece lasciare quello già utilizzato, purché ancora in buono stato. Tutto il materiale raccolto viene quindi destinato all'Emporio Solidale per essere messo a disposizione delle famiglie che ne hanno bisogno.

Fellegara: "Generosità e senso di comunità". Alla consegna è intervenuto anche il vicesindaco di Sanremo Fulvio Fellegara. "Ringraziamo il Lions Sanremo Matutia, i commercianti e tutti i cittadini che hanno dimostrato ancora una volta generosità e senso di comunità – ha dichiarato –. Un'iniziativa come lo 'Zaino Sospeso' rappresenta un sostegno concreto per molte famiglie del territorio".

Il Lions Sanremo Matutia ha a sua volta ringraziato "di cuore chi ha aderito per aver contribuito efficacemente alla realizzazione di un service che rappresenta un vero aiuto alle famiglie in difficoltà e che dà pari dignità e diritto allo studio ai bambini".

I negozi che hanno partecipato. A Sanremo hanno aderito alla raccolta Casco Shop, Penna e Calamaio, Cocco&Drilli, Cartolandia, Sibilla e Maly.

Il materiale raccolto passa ora all'Emporio Solidale, completando una catena di solidarietà che, partendo da un piccolo acquisto fatto insieme al materiale per la propria famiglia, punta a rendere meno pesante l'inizio dell'anno scolastico per chi si trova in una situazione di difficoltà economica.