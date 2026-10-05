Da Sanremo a Dolceacqua, una giornata di socialità per gli utenti del Centro Diurno di Salute Mentale (Foto)

Partenza alle 9 dal Rondò Garibaldi di Sanremo e rientro alle 15.30, dopo una giornata trascorsa alla scoperta di Dolceacqua. Per un gruppo di utenti e operatori del Centro Diurno di Salute Mentale di Sanremo, quella di mercoledì 24 settembre è stata un'uscita che ha unito socialità, cultura e benessere, nell'ambito del progetto "Orizzonti Aperti – Percorsi di socialità e benessere", promosso dalla S.C. Salute Mentale e Dipendenze di ASL 1. Un'esperienza costruita per uscire dai luoghi abituali, stare insieme e vivere il territorio in modo diverso, mettendo al centro le relazioni e l'autonomia delle persone.

Il programma ha portato il gruppo attraverso alcuni dei luoghi più caratteristici di Dolceacqua, a partire dal ponte medievale sul Nervia e dalla salita al Castello dei Doria. Dopo la visita, utenti e operatori hanno condiviso il pranzo in un locale del paese, prima di proseguire nel pomeriggio con la visita al Visionarium. Una giornata apparentemente semplice, ma che per chi frequenta il Centro Diurno rappresenta un tassello importante di un percorso più ampio. Viaggiare insieme, affrontare spostamenti, visitare un luogo nuovo, sedersi a tavola e condividere momenti di svago sono infatti attività che contribuiscono concretamente alla risocializzazione e al recupero delle autonomie.

Il Centro Diurno di via Goethe 85 è la struttura semiresidenziale del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze di ASL 1 che accoglie durante il giorno persone seguite dal Centro di Salute Mentale. Qui vengono organizzati momenti di incontro, percorsi terapeutici individuali e di gruppo, laboratori espressivi e attività finalizzate allo sviluppo delle abilità sociali. In questo contesto, le uscite sul territorio rappresentano una parte significativa del lavoro quotidiano, perché consentono di trasferire all'esterno quanto viene costruito all'interno della struttura. Per renderle possibili, tuttavia, sono necessari trasporto, ingressi e momenti di convivialità, costi che non sempre un servizio pubblico riesce a sostenere interamente.

A contribuire alla realizzazione della giornata è stata Gli Amici di Colombo ODV, associazione sanremese che dal 2025 ha avviato un rapporto di collaborazione con il Centro Diurno attraverso progetti concordati con gli operatori. Nel tempo sono arrivati computer, una stampante e materiale didattico destinato ai laboratori, quindi le magliette e il sostegno all'allestimento dello spettacolo di teatroterapia "Tra cuore e ragione", andato in scena al Teatro del Casinò. Ora l'associazione ha scelto di sostenere anche questa uscita a Dolceacqua, mettendo a disposizione 700 euro, IVA inclusa, che hanno coperto integralmente le spese della giornata.

Il contributo ha permesso di sostenere le tre principali voci dell'iniziativa: il trasporto con il pulmino di Riviera Transfer, i biglietti d'ingresso al Castello dei Doria e il pranzo per utenti e operatori. Un sostegno concreto che ha trasformato un progetto pensato dagli operatori in una giornata effettivamente realizzata. "Con il Centro Diurno abbiamo costruito un grandissimo rapporto di fiducia e di stima: quando gli operatori ci propongono un progetto, cerchiamo sempre di sostenerli – dichiara il vicepresidente Leonardo Rossotti –, una giornata così vale più di quello che costa: per chi frequenta il Centro Diurno uscire, viaggiare insieme, sedersi a tavola in un posto nuovo è un pezzo di percorso".

Rossotti sottolinea anche il legame tra le attività dell'associazione e i progetti sostenuti sul territorio. "I soldi arrivano dalle iniziative che organizziamo sul territorio, dalla Rise & Run ai tornei di padel, e vogliamo che chi ci sostiene sappia sempre dove vanno a finire". È proprio questa la filosofia che accompagna l'attività de Gli Amici di Colombo ODV, con le risorse raccolte attraverso le proprie iniziative che vengono successivamente destinate a progetti concreti a favore della comunità. In questo caso, il sostegno ha consentito di regalare al gruppo del Centro Diurno una giornata fuori dalla quotidianità, fatta di scoperta, condivisione e relazioni.

Al termine dell'iniziativa, l'associazione ha voluto ringraziare la dottoressa Tabaudo e gli operatori del Centro Diurno per l'organizzazione della giornata, insieme all'Ufficio Affari Legali di ASL 1 per la rapidità dell'istruttoria. Un ringraziamento è stato rivolto anche a Riviera Transfer, al Castello dei Doria e al Bistrot Burger di Dolceacqua per l'accoglienza riservata al gruppo. La donazione, formalizzata attraverso la determina dirigenziale ASL 1 numero 848 del 21 settembre 2026, rientra nel progetto "Orizzonti Aperti – Percorsi di socialità e benessere". L'elenco aggiornato delle donazioni effettuate dall'associazione è consultabile sul sito www.gliamicidicolombo.it.