"Insieme per la casa famiglia Pollicino di Imperia", raccolta solidale a Vallecrosia (Foto)

Una raccolta di beni di prima necessità, prodotti per l'infanzia e alimenti dedicati ai bambini a favore della casa famiglia Pollicino di Imperia verrà organizzata martedì 7 ottobre dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 nella farmacia Goso di Vallecrosia.

"Insieme per la casa famiglia Pollicino di Imperia" è un'iniziativa solidale proposta da Patrizia Bottiglieri, dama ai meriti dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia, in collaborazione con la farmacia Goso e la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia. "Durante la giornata sarà possibile donare beni di prima necessità, prodotti per l'infanzia e alimenti dedicati ai bambini" - fa sapere Patrizia Bottiglieri, dama ai meriti dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia - "Un'iniziativa per aiutare i piccoli della casa famiglia Pollicino di Imperia".

"Un sentito grazie va a tutti coloro che parteciperanno e contribuiranno con un gesto di solidarietà" - dice Bottiglieri - "Un grazie va, inoltre, al farmacista Alessandro Goso, che è sempre disponibile ad ospitare questo tipo di iniziative, alla dottoressa Matilde Goso e al marito Giorgio, che mi hanno sostenuto a ripetere l'evento, e alla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia per la collaborazione".