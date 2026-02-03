Ultimi giorni per vincere due biglietti per la Finale di Sanremo 2026: l’iniziativa solidale degli Amici di Colombo

Ultimi giorni per partecipare all’estrazione benefica promossa da GLI AMICI DI COLOMBO ODV, iniziativa che sostiene progetti dedicati alla salute mentale e al supporto delle persone in difficoltà sul territorio.

In palio un premio rarissimo: 2 biglietti “Settore Galleria” per la Serata Finale del Festival di Sanremo 2026, in programma sabato 28 febbraio 2026 al Teatro Ariston. Un’occasione unica, trasformata dall’associazione in un gesto concreto di solidarietà.

«L’idea dell’estrazione solidale nasce dagli Amici di Colombo insieme al consigliere Giovanni Bestagno, medico specializzando in Psichiatria al San Martino di Genova – spiegano gli Amici di Colombo –. Ha scelto di destinare due biglietti, ottenuti tramite prelazione come consigliere e acquistati dall’associazione, a sostegno dei nostri progetti. Il costo è stato coperto interamente dai soci: le donazioni non servono a ripagare spese o organizzazione, ma vanno tutte alle attività benefiche».

Come partecipare

Si partecipa online: con una donazione di 20 euro si riceve un numero univoco per l’estrazione (inviato via email). Con più donazioni si ottengono più numeri e aumentano le probabilità di vincita. I numeri disponibili sono limitati.

Il vincitore potrà inoltre indicare i nominativi dei partecipanti che prenderanno parte alla serata.

Scadenze

Le donazioni sono attive fino all’8 febbraio 2026 alle ore 23.59. L’estrazione si svolgerà il 9 febbraio 2026 (come indicato in locandina in basso).

GLI AMICI DI COLOMBO ODV

ETS – Iscritta al RUNTS, sezione ODV – Rep. n. 153551

• Sede legale: Via Franco Alfano n.43 – 18038 Sanremo (IM), Italia

• Codice Fiscale: 90105290085

• Email: gliamicidicolomboodv@gmail.com

• Telefono: +39 329 0577946

• IBAN per donazioni: IT91 T030 6909 6061 0000 0401 263 – Intesa Sanpaolo

• Sito web: www.gliamicidicolombo.it

Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale dell’associazione, nella pagina dedicata alla campagna “Sanremo Festival 2026”. Si precisa che si tratta di un’iniziativa privata di raccolta fondi promossa da GLI AMICI DI COLOMBO ODV: non è organizzata, sponsorizzata o approvata dalla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., né dal Comune di Sanremo, né dal Festival di Sanremo.







