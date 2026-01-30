Lunedì prossimo apre il 'Punto unico di Accesso' alla Casa di Comunità del Distretto 2 Sanremese

Apre, dal 2 febbraio, il “Punto unico di Accesso” presso la Casa di Comunità di Taggia del Distretto 2 Sanremese, uno sportello che evidenzia l’integrazione Socio Sanitaria che ormai in modo costante e continuativo sta prendendo forma sul nostro territorio. Il “Punto Unico di Accesso” (PUA) è un servizio introdotto nell’organizzazione del sistema sanitario e sociale con lo scopo di semplificare il processo attraverso il quale i cittadini accedono ai servizi. Il PUA funge da sportello centralizzato dove i pazienti, le loro famiglie e i caregiver possono rivolgersi per richiedere informazioni, assistenza e consulenza rispetto ad un’ampia gamma di servizi sanitari, sociali e socio-assistenziali.

Il PUA nasce come risposta alla crescente necessità di creare un sistema integrato tra servizi sanitari e sociali, che possa rispondere in modo rapido e coordinato alle diverse esigenze dei cittadini, specialmente delle persone più fragili, come anziani o disabili. Il fine del PUA è quello che chiunque abbia bisogno di assistenza può accedere ad una rete di servizi attraverso un unico canale, senza dover passare da più enti o uffici. Il PUA svolge un ruolo cruciale nell’assicurare che i cittadini ricevano le informazioni e il supporto di cui hanno bisogno per accedere ai servizi sanitari e sociali. Una delle funzioni più importanti del PUA è la valutazione multidimensionale dei bisogni della persona. Questo processo, svolto da operatori sanitari Infermieri e operatori sociali dell’ente Assistenti Sociali si coordinano per determinare quali servizi siano più appropriati per rispondere alle esigenze sanitarie e sociali del paziente.

Una volta individuate le necessità della persona, gli operatori coordinano l’accesso ai vari servizi offerti dal sistema sanitario e sociale, garantendo un percorso integrato e personalizzato di cura e supporto. La dottoressa Laura Garibotto Direttore Distretto Sanitario Sanremese assieme al Coordinatore Infermieristico delle Case della Comunità di Sanremo e Taggia dott.sa Cinzia Ardiri, hanno ricevuto in sede, oggetto di un sopralluogo, Fulvio Fellegara, in qualità di Presidente del comprensorio sanremese del Piano sociale integrato regionale, il vicepresidente Maurizio Negroni, Simona Donati, dirigente del settore ambito sociale del Comune di Sanremo e le assistenti sociali che saranno coinvolte nelle attività. E’ seguita una riunione operativa durante la quale è stato pianificato il lavoro da svolgere.

“La casa di comunità, con la presenza degli assistenti sociali, rappresenterà anche un punto unico di accoglienza e accesso per la presa in carico dei servizi sociali e sanitari – dichiarano Fulvio Fellegara e Maurizio Negroni – Questo garantirà quindi un servizio di vicinanza ai cittadini, migliorando ulteriormente la qualità delle prestazioni offerte sul territorio”.