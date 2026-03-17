Referendum costituzionale del 22-23 marzo: modifiche alla viabilità nei Giardini Bellevue e nelle aree limitrofe

In occasione del referendum costituzionale in programma nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 marzo 2026, il Comune ha disposto una serie di modifiche temporanee alla disciplina della circolazione e della sosta nell’area dei Giardini Bellevue e nelle zone limitrofe, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni connesse alle consultazioni.

Le disposizioni, stabilite con apposita ordinanza, prevedono limitazioni alla sosta in più aree strategiche, con l’introduzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli negli spazi debitamente segnalati.

Nel dettaglio, il provvedimento riguarda:

L’area compresa tra l’ingresso del magazzino del Provveditorato e l’intersezione con via Duca degli Abruzzi, sul lato sinistro della carreggiata: qui sarà in vigore il divieto di sosta dalle ore 6:00 del 17 marzo 2026 fino alle ore 18:00 del 24 marzo 2026, e comunque fino al completamento delle operazioni elettorali.

L’area destinata alla sosta dei veicoli di fronte al magazzino del Provveditorato: in questo tratto il divieto sarà attivo dalle ore 20:00 del 19 marzo fino alle ore 24:00 del 23 marzo 2026, salvo eventuali proroghe legate alla conclusione delle operazioni referendarie.

L’area antistante il palazzo comunale, su entrambi i lati negli spazi segnalati: anche qui sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 20:00 del 20 marzo alle ore 24:00 del 23 marzo 2026. Restano esclusi dal provvedimento gli stalli riservati ai veicoli al servizio delle persone con disabilità.

L’amministrazione invita i cittadini a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea e a rispettare le disposizioni, al fine di evitare sanzioni e disagi, nonché per contribuire al regolare svolgimento delle attività legate al referendum.

Le misure resteranno in vigore fino al termine delle operazioni elettorali e di scrutinio, garantendo così la piena funzionalità delle strutture coinvolte.

